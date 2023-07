Las canciones de Mía Rubín que no pueden faltar en tu playlist

A sus 18 años, Mía Rubín se ha hecho de un nombre en el medio artístico gracias a su talento, disciplina, carisma y sencillez, características con las cuales se ha ganado más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales oficiales.

La hija mayor de Andre Legarreta y Erik Rubín, dio sus primeros pasos cuando era niña con el protagónico de la puesta en escena ‘Anita, la huerfanita’, posteriormente dio el salto a la pantalla grande con la cinta ‘El que busca encuentra’ y en televisión ha formado parte de proyectos como ‘Silvia Pinal, frente a ti’, producción de Carla Estrada.

Con la herencia de la vena artística, Mía Rubín decidió seguir los pasos de su papá, quien formó parte del grupo Timbiriche y también, ha permanecido en la industria musical como cantante solista y productor.

Canciones de Mía Rubín para descargar en tu playlist

‘Flecha’ ft Chucho Rivas

En 2021, Mía Rubín lanzó el video oficial de la ‘Flecha’, tema que grabó en colaboración con Chucho Rivas. Es una canción apegada más al género urbano, pero Mía no descarta seguir grabando pop y probar distintos géneros para no ser encasillada. Además, se trata del primer sencillo en su carrera de solista, demostrando que los sueños sí se cumplen y siendo inspiración para los miles de jóvenes que buscan dar a conocer sus canciones y tener una carrera musical.

‘No puedo ver la luz’ ft Víctor García

Durante su participación en el ‘Cumbia Machine Tour’, producido por Erik Rubín, la joven tuvo la oportunidad de cantar muchos éxitos de cumbia, pero además de grabar un tema que ha sido sensación en las redes sociales. En colaboración con Víctor García, ex participante de la primera generación de ‘La Academia’, Mía grabó la canción ‘No puedo ver la luz’, un cover en español y con mucho sabor de ‘Blinding Lights’, que The Weeknd hiciera famoso en 2020.

‘Así es la vida’ ft Erik Rubín

Aunque también se trata de un cover, Mía y Erik Rubín tienen una de las mejores versiones de ‘Así es la vida’, canción que hiciera famosa la banda Elefante, liderada por Reyli Barba en 2001. La versión de Mía y su papá, forma parte del álbum titulado ‘Raíces’, que ambos prepararon en medio de la pandemia de Covid-19 desde el estudio de su casa.