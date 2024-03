Mayrín Villanueva revela las intimidades de trabajar con su marido Eduardo Santamarina

El éxito obtenido en la primera temporada de ¿Es neta Eva? ha traído una nueva temporada, en la que Mayrín Villanueva seguirá demostrado el gran talento que tiene para la comedia, además de tener la oportunidad de compartir escena con su esposo e hijo.

“Viene una temporada remasterizada, nuevos personajes, si de por sí, afortunadamente la historia contó con el buen recibimiento del público, el tener a mi Esposo Eduardo Santamarina, Raquel Garza, Carlos Bonavides y los que ya estábamos, será todavía mejor”.

Para Mayrín el mostrarse como una madre trabajadora, siempre será importante, pes sabe, que es el reflejo de nuestra sociedad.

“Simplemente reflejamos con comedia lo que es una realidad de muchas familias latinas, mujeres que se parten el lomo, que se dividen en 25 para poder hacer todo y además llegan a casa a ser madres, a terminar quehaceres de la casa, a buscar tiempo para ir a juntas de la escuela y que no descuenten el día, esa labor que pocos reconocen”.

Aunque la base del programa es la comedia Villanueva toma con seriedad el como reflejar la realidad, sin caer en banalidades.

“No queremos caer en generalidades, pues hay muchas casas en donde los hombres se la rifan y la mujer es la desobligada, pero con esta historia, queremos enaltecer a la mujer, de madres solteras o no, pero en donde el marido desaparece, tratamos de contar algo divertido, que en la realidad no lo es mucho, pues una mamá que pasa por esto, no la ve tan fácil”.

El trabajar con su esposo, será para Mayrín un hecho que tenía mucho no realizaba, sin embargo para la actriz, el profesionalismo siempre irá por delante.

“Es muy chistoso, porque son 17 años de no trabajar juntos en televisión, es gratificante, sin embargo aquí nos convertimos en compañeros, aquí no tienes al marido o al hijo, pues Sebastián mi hijo también está en la producción, era su sueño y para mí es gratificante compartir con dos personas que amo tanto, sin embargo, aquí desconectamos lazos, aquí somos simplemente compañeros”.

Como compañera, Mayrín siempre trata de ayudar y tratándose de su hijo, ha puesto especial atención en transmitir la experiencia con la que la actriz cuenta.

“A lo mejor mal hecho de mi parte el meterme en su personaje, pero sí, quiero que lo enriquezca y le saque jugo, pues muchas veces a los chavos les cuesta romper la barrera de la comedia en donde tienen miedo a pasarse, o miedo al ridículo es lo que trato de transmitir, que rompa esa barrera, siempre es mejor dar más a quedarse chiquito, yo le sugerí hacer un tic y creo que le está funcionando”.

Para la actriz el tener a quien le ayudara a romper esas barreras que muchas veces se generan para los actores, fue fundamental, pues eso la hizo ganar en confianza.

“A mí me gustó, que cuando estaba chavita y me daban pena muchas cosas, me dieran algunos consejos, los tuve, vecinos fue una gran escuela, toda la producción me apoyó, por eso uno desea ayudar y que se salten esos momentos, aunque nadie experimenta en cabeza ajena y ya les tocara vivir sus propias cosas”.

UNA MADRE ORGULLOSA

Para Mayrín Villanueva, el ver que sus hijos van abriéndose paso en la carrera actoral, es una gran satisfacción, pues sabe lo mucho que quieren y respetan el medio.

“Me siento bien orgullosa, me da mucha emoción, los disfruto mucho aunque parezca metiche, Romina está haciendo unos personajes maravillosos, se está convirtiendo en una gran actriz, Sebastián con mucho Carisma y la pequeña que ya moriría por estar actuando, pero queremos que viva su etapa lo más normal posible, antes de comenzar a trabajar en esto”.