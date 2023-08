¿Quién es Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán que sacudió a la familia Pinal?

El escándalo protagonizado por Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán llegó hasta los tribunales, donde una prueba de ADN confirmó la verdad

Mayela Laguna y sus numerosos escándalos que ha protagonizado con la familia Pinal han sido tema de varios artículos, sobre todo luego de que se ventilara un audio en el que ella aseguró que tiene un video comprometedor que afectaría a toda la familia de su exesposo, Luis Enrique Guzmán. También son conocidas sus declaraciones y pleitos por la pensión alimenticia que, según ella, le debía Guzmán para la manutención del pequeño Apolo, el hijo en común de ambos... o eso era lo que se pensaba.

Una reciente prueba de ADN confirmó una delicada verdad: el niño no es el hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, lo que destapó un engaño que duró años y cuyo resultado golpeó aún más en la ya cuestionada ética que ha tenido Mayela Laguna en los últimos meses.

Con todos estos escándalos y la importante revelación hecha por Luis Enrique Guzmán, muchas personas se han quedado con la duda de quién es realmente Mayela, pues no cabe duda de que si mintió en algo tan delicado, seguramente oculta más cosas. ¿Quién es ella y qué hacía antes de que estallara el escándalo con Silvia Pinal y su familia?

¿QUIÉN ES MAYELA LAGUNA? A ESTO SE DEDICA LA EXESPOSA DE LUIS ENRIQUE GUZMÁN

Mayela Laguna actualmente tiene 39 años y, hasta el 2014, se dedicaba a la fotografía y producción de sonido. Después de un escándalo en el que fue acusada de robo de equipo y un millonario fraude, ella fue despedida de su cargo y posteriormente, para obtener ingresos, puso una pizzería junto a su expareja, Luis Enrique Guzmán .

Luego de ocho años de relación, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán se separaron debido a unos audios filtrados en donde ella hablaba mal de la familia Pinal y lo acusaba a él de machismo: esa sólo fue la punta del iceberg de una serie de escándalos que involucró a Silvia Pinal y sus hijos.

Ahora, Mayela Laguna ya recibió un oficio por parte del equipo legal de Luis Enrique Guzmán: no recibirá manutención luego de que se confirmara que su exesposo no es el padre biológico del niño; asimismo, se retiraron todos los fondos para la educación del pequeño Apolo. Sin embargo, Guzmán aseguró que no dejará de darle cariño al menor a pesar de que no es su hijo biológico. ¿En qué acabará esto? Sólo el tiempo lo sabrá.