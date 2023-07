‘Apolo es su hijo': Mayela Laguna ventila más razones para que Luis Enrique admita paternidad

El nuevo escándalo entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, desatado hace unos días cuando él negó públicamente su paternidad del pequeño Apolo, pinta para largo.

Luego de que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán difundió un comunicado desconociendo ser padre del chiquillo, ella negó la semana pasada el resultado de la prueba, y denunció al mismo tiempo que ya le dejaron de dar la pensión alimenticia sin un juicio familiar de por medio.

Además, le solicitó la práctica de una segunda prueba “en el laboratorio que quieras”, pues está plenamente segura de que Luis Enrique es padre de su hijo que el mes próximo cumplirá cuatro años. “De lo contrario, no estaría dando la cara como lo estoy haciendo. Le pido hacernos la prueba los tres personalmente, sin abogados; estoy desesperada de que sepa y entienda que Apolo es su hijo. No sé qué prueba ‘patito’ se haya hecho, pero quiero demostrarle a él y a todo México que Apolo es su hijo”.

¿Cómo reaccionó Silvia Pinal al enterarse de que no es su nieto?

“A pesar de que no lleva la sangre, si el juez dice que el niño se queda por aquí, la verdad es que estaríamos felices... Luis Enrique si le dijo a doña Silvia Pinal, y esto le afectó mucho a ella emocionalmente, se entristeció mucho y fueron días tristes para ella”, declaró recientemente la asistente de la primera actriz.

¿Qué ha pasado con Mayela Laguna?

Hasta el día de hoy, Mayela desconoce las razones que llevaron a su ex pareja a realizar dicha prueba por su cuenta: “¡He pasado las dos peores semanas de mi vida! No tengo la menor idea de dónde sacó esto Luis Enrique. Nunca tuvo duda, desde el primer día que estaba yo embarazada, hasta hace dos semanas. En verdad, no lo comprendo”.

No se inmuta al denunciar que él no ha aportado a la manutención de su pequeño: “No sólo desde la prueba; él paga lo de la escuela y a veces algunos gastos que tenemos, pero a mí en lo personal nunca me ha dado un centavo. Tengo un departamento que ni siquiera tiene muebles”, dice y asegura desconocer si las actitudes tomadas por su ahora expareja atienden a una situación por la herencia de los Pinal, “Ni siquiera sé qué pueda pasar con eso”.

Con respecto a doña Silvia Pinal, prefiere no hablar; la menciona como una mujer a la que quiere mucho, y que durante todo el tiempo que lleva de conocerla se ha conducido hacia ella con mucho cariño y amor, y también hacia el pequeño Apolo.

Sobre las especulaciones de una posible ‘relación abierta’ entre ambos, niega tajantemente la versión: “Nunca sucedió eso; es verdad que íbamos y veníamos: viéndolo desde fuera, era una relación tóxica, pero realmente él era el que me ponía el cuerno, yo no. Y no, no era una relación abierta”.

Asismismo, deja en claro que la pizzería donde trabajaba para mantener a su hijo ya no es parte de su vida. Pese a ello, no ha parado de trabajar para buscar el sustento de su hogar: “Tengo dignidad y obviamente ya no regresé a la pizzería. El local solamente me lo prestaba para trabajar y mantener a mi hijo; trabajé mucho y le eché muchas ganas a ese lugar, lo saqué adelante. Obvio, extraño a mis clientes, pero después del comunicado lanzado por Luis Enrique no iba a regresar. Ahorita hago corrección de estilo para algunos amigos; a mi propio abogado le pido redactar cosas. La gente que me quiere me ha estado apoyando. Puedo hacer ropa y estoy pensando sacar algo para mostrar mi trabajo. Voy poco a poquito”.