Mauricio Mejía anunció su divorcio de Enrique Guzmán por esta desgarradora razón

La sorpresiva noticia del divorcio entre Mauricio Mejía y Enrique Guzmán ha conmocionado al mundo del espectáculo. La pareja, que se había convertido en un símbolo de romance tras su espectacular boda maya en Cancún en 2020, ha decidido poner fin a su relación después de casi cinco años.

La separación ha sido particularmente difícil para el actor colombiano, quien ha expresado públicamente su tristeza por el fin de su matrimonio que, a decir del famoso, fue “un cúmulo de cosas”.

“Uno cuando se divorcia no es como: ‘me peleé ayer y me divorcio hoy’”, comentó en su podcast Stop.

¿Por qué Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se divorciaron?

Mauricio Mejía reveló que su divorcio de Enrique Guzmán se debió a una serie de factores, pero lo que más le dolió fue cuando, en una ocasión, él se le acercó y le dijo que “no hacía nada por él mismo”, algo que llegó a cansarle, pues perdió aquella admiración que le tenía cuando lo conoció.

“Para mí, el declive, cuando empezó el divorcio o esta onda de que se estaba acabando la relación fue cuando me dijo: ‘Mau, necesito 15 días’”, relató.

Esto ocurrió el año pasado, así que a lo largo de los meses la pareja se fue distanciando poco a poco, hasta finalmente terminar. Incluso, contó que él sintió como si su amor se transformara en una relación de madre e hijo.

Mauricio Mejía rompió en llanto mientras contaba los detalles de su divorcio de Enrique Guzmán. (YouTube)

Mau se sinceró frente a su amigo, Pollito Tropical, y le contó que ya no están juntos desde hace unos meses, y por eso comenzó su podcast en YouTube . “Yo tenía miedo que no funcionara porque para mí, si él me decía que no me admiraba, y si no funcionaba esto, pues menos me iba a admirar”.

Aun así, Mejía subrayó que no culpa a Enrique de la decisión que tomaron, pues él está al tanto de lo que está pasando en su vida y la recibe con total responsabilidad.

Hasta ahora, Enrique Guzmán no se ha pronunciado sobre su divorcio .

