Mario Morán revela la razón por la que para él era tan importante interpretar a Pedro Infante en su biopic

Interpretar a un personaje icónico en una película biográfica, o biopic, es un desafío que muchos actores anhelan. Para Mario Morán, uno de los actores más prometedores de México, este desafío se hizo realidad cuando se le presentó la oportunidad de interpretar a Pedro Infante, uno de los íconos más queridos de la Época de Oro del cine mexicano.

Mario Morán y la Importancia de interpretar a Pedro Infante

Durante una entrevista para el medio ¡HOLA! TV el actor compartió detalles sobre por qué se decidió a darle vida a Pedro Infante en su serie.

“Si esto ya es en serio lo voy a hacer muy en serio y la idea ya de empezar a lograr quedarme con el papel me empezó a mover mucho porque pues Pedro Infante es el ídolo máximo de mi papá, entonces dije, imagínate que que si logre ser Pedro Infante lo que para mi papá puede significar y para mí. El hecho de poder darle esa satisfacción a mi padre y a mí y a mi carrera también.

Mario Morán en entrevista. (YouTube/Captura de pantalla)

Asimismo, Mario habló sobre lo parecido que es a su padre: “Hace rato contaba un poquito la forma de ser de mi papá que es muy Pedro Infante y todos nosotros somos mitad tu papá y mitad tu mamá. Entonces gran parte del carácter de mi papá yo lo tengo y la inspiración de ser él es Pedro Infante. Yo me identifico mucho con él, en ser así bromista de charachero...”, declaró el actor.

Finalmente, Mario Morán compartió que su padre comparte varias cualidades con el fallecido Pedro Infante.

“Mi papá siempre ha sido como muy humano muy aterrizado, le gusta ayudar a la gente, él no es nada pretencioso, ni creído al contrario, es un gran ser humano y creo que es algo que Pedro Infante tenía y que mi papá me puso el ejemplo de ser así también. No importa lo que seas, ni las oportunidades que tengas en tu vida, eres un ser humano con dos ojos, una nariz, una boca y toda la gente merece el mismo respeto”, puntualizó.