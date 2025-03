Mario Aguilar temía al rechazo: Confesar que es gay casi lo lleva al colapso

A los 18 años, Mario Aguilar comenzó a imitar a su madre en videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y plataformas digitales.

Su crecimiento fue inevitable y se convirtió en uno de los comediantes más populares de la nueva generación. Sin embargo, tuvo que batallar con comentarios ofensivos sobre su sexualidad que le hicieron replantearse su camino.

“Es muy complicado porque yo siempre le he dicho a los jóvenes que nadie les puede arrebatar ese momento, siento que es algo muy importante, muy personal, pero cuando estás en este medio, la presión social te hace dudar de ti mismo y te preguntas si realmente debes salir del clóset. Por eso ahora yo les digo a mis seguidores que sólo ellos saben cuándo, dónde y con quién. Cuando yo comencé mucha gente especulaba (sobre su orientación sexual) y eso me presionaba, fue un proceso complicado”, confesó en entrevista con TVyNovelas.

Para Mario, fue “un momento liberador” la confesión de aquel 2021 cuando decidió hablar abiertamente de su homosexualidad, poniendo punto final a las especulaciones que lo intimidaban.

“Me sentía presionado porque crecí en una sociedad en la que hay muchos prejuicios y uno le tiene miedo al rechazo, temía que la gente me dejara de seguir, sentía que iba a afectar mi carrera, pero me di cuenta que lo más importante es estar en paz contigo mismo, y yo ahora quiero inspirar a los jóvenes para que no se sientan mal por ser quienes son, porque hay cosas que uno no decide y si mi historia le sirve a alguien, pues ya la hice”, señaló.

El comediante vive una gran etapa en la que se ha dado la oportunidad de explorar otras facetas del medio:

“Ya llevo tiempo creando contenido en internet, casi diez años en la comedia, y la música siempre ha estado ahí presente”.

Cuando inicié en los teatros, haciendo los shows, primero hacía música de comedia, después saqué el EP titulado Quiero llorar, que fue, precisamente, con el que salí del closet públicamente, y ahí fue cuando caí en cuenta que la música me puede dar cosas que la comedia no. Comprendí que con la música puedo hablar con el público”, expresó.

Su más reciente lanzamiento se llama Corazón roto y según sus palabras, “ha sido la oportunidad para hablar de muchísimos temas, no sólo de tener el corazón en pedazos dentro de una relación, es un EP que he estado escribiendo junto con mi amigo, Alex Calderón. Creo que este álbum envuelve muchos sentimientos, como dejar atrás esas relaciones que, a lo mejor, ya no te hacen bien, porque hay personas que ya no suman a tu vida. Es más difícil soltar, que quedarse. Esas historias de amor me han servido para liberarme, ha sido como una especie de terapia”, dijo el comediante, quien tuvo que aprender a “soltar”.

“2024 fue un año de muchos cambios, literalmente, todo mi círculo cambió, fue algo muy raro, tenía amigas y amigos que me hacían sentir manipulado, sentía que la amistad era por puro interés, pero por fortuna pude soltar y lo hice de la mano de mi terapeuta. Ahora estoy en una de las mejores etapas de mi vida, personal y profesional, duermo más feliz”, nos compartió.