Maribel Guardia se quiebra a 10 meses de la muerte de su hijo: “Este dolor me hace no querer continuar”

Aunque sonría públicamente, se presente en teatro y trate de rehacer su vida, Maribel Guardia sigue rota por dentro. La querida actriz no logra superar la muerte de su hijo Julián, quien partió con sólo 27 años el nueve de abril de 2023.

Ahora que recién cumplió 10 meses de fallecido, la artista le dedicó unas emotivas palabras a través de un post de Instagram en el que se observa a Julián besando a un caballo en su rancho.

“Julián, niño de mi alma, hoy se cumplen 10 meses de tu partida, tengo mis brazos vacíos y escucho a mi corazón palpitar fuerte cada vez que te pienso, esta tristeza, este dolor tan grande, a ratos me hace querer no continuar. Luego realizo que Dios me prestó tu compañía y a través tuyo, me dio el privilegio de experimentar el amor más grande del mundo de todos”, escribió la actriz de Corona de lágrimas en sus redes sociales.

Dentro de su tristeza, Maribel le agradece a Julián por el nieto que le dio y que calma su pena. “Ayer estaba mirando a tu hijo, José Julián y descubro en él tantas cosas tuyas, su curiosidad por aprender todo, su inteligencia y su personalidad. Gracias por dejarnos a este muñeco que continuamente nos hace reír y que era el gran amor de tu vida”.