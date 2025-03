Maribel Guardia le hizo una desgarradora súplica a Julián Figueroa en medio de la pelea con Imelda Garza

Las últimas semanas no han sido en lo absoluto sencillas para Maribel Guardia, en especial ahora que se acerca el aniversario luctuoso de Julián Figueroa. Por este motivo, la artista costarricense decidió dedicarle un sentido mensaje, con el que delató cómo la está pasando ahora que no ha tenido la oportunidad de convivir con su nieto, al mismo tiempo que sigue enfrentando un duro proceso legal en contra de Imelda Garza.

Maribel Guardia recordó a Julián Figueroa: la emotiva súplica a su hijo fallecido

A punto de cumplirse dos años desde la trágica muerte de su único hijo, y en medio de todo lo que está pasando con la custodia de su único nieto, la actriz abrió su corazón para compartir cómo se siente con esta ausencia. Fue así que, tras admitir que no consigue hacerse a la idea de que él ya no está, Maribel Guardia le pidió a Julián Figueroa no dejarla sola.

“Papito, hoy 9 de marzo cumples un año y 11 meses que emprendiste el viaje al plano de la luz. Ay Julián, cómo te extraño carajo. Cómo le explico a mi corazón este vacío, este dolor. Trato de engañarlo para poder continuar, pero en este día siempre recojo pedazos de mi corazón tirados por donde camino, y me cuesta recogerlos. Ven y ayúdame tú a encontrarlos. Nunca dejarás de dolerme hasta los huesos. Te amo hijo, no me abandones nunca”, escribió junto a una foto donde aparece el joven abrazando a su hijo, que para ese momento apenas era un bebé.

¿Qué está pasando con Maribel Guardia e Imelda Garza?

Pese a que siempre presumieron llevar una excelente relación, las cosas entre Maribel Guardi e Imelda Garza se complicaron durante las últimas semanas y llegaron incluso hasta las instancias legales. Esto como consecuencia de la demanda que la actriz presentó en contra de la viuda de Julián Figueroa, argumentando una presunta incapacidad para cuidar de su nieto y otros comportamientos inadecuados.

Imelda Garza está recurriendo a todos sus recursos para ganarle la demanda a Maribel Guardia Instagram

En un principio, se había determinado que el menor debía estar bajo el resguardo de su abuela, sin embargo, el 1ero de marzo de 2025 quedó establecido que José Julián tendría que regresar con Imelda Tuñón. Actualmente, se sabe que los procesos jurídicos siguen en curso, pero de momento, el niño seguirá viviendo con su madre como lo estableció la ley.