Marcela Mistral se sumó al pleito entre la esposa de Adrián Marcelo y Poncho de Nigris: su fuerte reflexión

La polémica desatada entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris La casa de los famosos México y Karina Puente, su esposa.

Mientras continúan los dimes y diretes, así como la implementación de nuevas estrategias al interior de La casa de los famosos México , afuera del reality show la situación también se puso tensa debido a que Marcela Mistral volvió a hablar del pleito que Adrián Marcelo, uno de los concursantes, tuvo con su esposo Poncho de Nigris.

Todo comenzó con unos comentarios repletos de burlas que Adrián Marcelo emitió sobre Poncho y que no le cayeron nada bien al regiomontano, quien le respondió al influencer con unas duras palabras: “ Tú no puedes tener hijos ”, frase que desató una verdadera hecatombe.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ RESPONDIÓ MARCELA MISTRAL ANTE LOS ATAQUES DE PONCHO DE NIGRIS?

Como si esto fuera poco Karina, la esposa de Adrián Marcelo, también se lanzó contra Poncho de Nigris y le dijo que la que no podía tener hijos era ella, por lo que le pidió dejar en paz a su pareja. Marcela Mistral, por supuesto, no se mostró dispuesta a tolerar más ataques como ella misma lo expresó en sus historias de Instagram, sobre todo porque el influencer acusó a Poncho de “explotar” a sus hijos.

Luego de aclarar que Adrián Marcelo fue quien empezó con las burlas y los ataques, Marcela señaló contundente: “A mis hijos nadie los explota... Nosotros acatamos el apoyo como cultura familiar hacia las iniciativas e inquietudes de nuestros hijos para que se sientan apoyados”.

El comunicado de Marcela Mistral fue terminante. INSTAGRAM

En su conclusión, la influencer se mostró empática con Karina debido a sus problemas para embarazarse, también dejó en claro que si ellos comenzaron con todo, entonces ahora deben hacerse responsables:

“Mi total compresión porque yo también viví esos procesos para dar vida... así que el que se lleva se aguanta”, concluyó Marcela Mistral, al tiempo que hizo un llamado a no involucrar a las familias en las controversias desatadas al interior de La casa de los famosos México.