¿Mamá de Gala Montes tiene una empresa de cosméticos con el nombre de su hija? Esto dice el IMPI

Gala Montes reveló que hasta ahora es que logró ser “dueña” de su propio nombre.

Como suele suceder en la vida de muchos artistas, Gala no era propietaria de la marca con su nombre, algo que, por ejemplo, le sucedió también a Nodal, cuyo nombre está registrado por su padre.

En el caso de la actriz, según contó ella misma, la marca “Gala Montes” fue registrada por su madre, Crista Montes, cuando ella cumplió 18 años y su carrera despuntaba en telenovelas.

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¿Quién es dueña de la marca Gala Montes?

Gala comenzó hace cuatro años un radical distanciamiento de su madre a la que acusa de maltrato, manipulación y malos manejos del dinero que ganaba como actriz.

Esa lucha la ha llevado a recuperar su nombre.

“No comparto esto para generar polémica ni para convertir mi historia en un espectáculo. Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina, y porque a veces cuesta mucho trabajo reconocer que alguien de quien esperabas protección también puede vulnerar tus derechos. Que sea tu familia no significa que tenga derecho a decidir por ti. Que sea tu madre no significa que no pueda hacerte daño”.

Gala mostró el documento digital en el que efectivamente Crista Montes aparece como propietaria de la marca con su nombre desde 2018, el cual tenía una vigencia de 10 años, es decir hasta 2018.

El historia de Gala Montes en el IMPI

Pero ese no es el único registro en el que aparece Crista Montes. En los archivos del IMPI (que se pueden consultar públicamente en el sitio oficial MARcia) aparece también la marca “Gala Montes Skin Care”, que tiene incluso un logotipo.

Este Registro de Marca fue solicitado por Crista Montes y la descripción es:

“Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentríficos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales”.

La solicitud de registro está fechada el 2 de septiembre de 2020 y hay una resolución del IMPI de 2023.

En esa resolución, se consigan el rechazo a la solicitud de Crista Montes. El documento publicado por el IMPI señala que este dictamen se dio ante la “falta de pago de la tarifa correspondiente” así como la no presentación de ciertos documentos sobre el logotipo.

Gala Montes y su historial en IMPI Instagram Gala Montes - Icho / IMPI

En cuanto a Gala Montes, actualmente aparece como propietaria de cuatro marcas con su nombre, que protegen diversos rubros: desde ropa hasta producción de espectáculos en vivo, contenido generado por usuarios, y, claro, videos y música.

