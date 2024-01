León Larregui se hizo un llamativo cambio de look y desató la curiosidad entre los fans de Zoé

León Larregui ha dado de qué hablar luego de que presumiera en su Instagram un nuevo look al estilo “Britney Spears” que despertó varias dudas entre sus fans... ¡Vaya forma de cerrar ciclos!

El vocalista de Zoé se vio envuelto en la polémica luego de que denunciara haber sido víctima de agresiones y discriminación en un bar de París ; sin embargo, la controversia no terminó ahí, y es que León Larregui reapareció en su Instagram luciendo una renovada imagen que generó toda clase de comentarios.

En diciembre, León Larregui cumplió 50 años y decidió festejar su “llegada al quinto piso” con un estilo que no le agradó a muchas personas, mientras que otras consideraron que el peculiar look del cantante no es sino una forma curiosa de anunciar su nuevo disco... ¿será?

EL NUEVO LOOK DE LEÓN LARREGUI QUE DESPERTÓ LA CONTROVERSIA

En la fotografía más reciente que podemos ver en la cuenta oficial de Instagram de León Larregui , el cantante luce con la cabeza prácticamente rapada, por lo que muchos de sus seguidores no dudaron en compararlo con Britney Spears , quien se viralizó hace varios años por haberse rapado ella misma.

El largo cabello rizado de León Larregui había formado parte de su imagen durante varios años, y para muchas personas acabó por ser una de sus señales más distintivas, es por ello que ahora que el cantante luce con la cabeza rapada muchos expresaron su desagrado al asegurar que no se le ve nada bien, aunque otros lo defendieron diciendo que el corte luce adecuado para su edad:

La publicación, que ya supera los 174 mil Me gusta, se llenó de comentarios como. “Apenas harás tu servicio militar mi León?”, “Ya lo anexaron”, “Aparte de q te golpearon también te pelonearon?” y “Ya estas en tu etapa de Britney rapada?”

LEÓN LARREGUI Y SU POLÉMICA EN PARÍS

A principios de este mes de enero, León Larregui se colocó como una de las principales tendencias en redes luego de que publicara varios tuits donde solicitaba auxilio, pues presuntamente había sido víctima de agresiones en París:

“¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”, se leyó en una de las publicaciones, mientras que en otra escribió: “Banda mafia París me acaban de m... unos p... Rue Mabillon et rue Abillon”.

Los tuits se viralizaron rápidamente, y aunque el cantante luego los borró, hubo personas que realmente se preocuparon por su salud, mientras que otras aprovecharon la oportunidad para darle rienda suelta a los memes.