¿Laura Flores demandará a Martha Figueroa? Sigue la polémica entre abogados, disculpas y una canción

El romance de Laura Flores y Lalo Salazar ilusionó al público, pero duró tres meses. Lo que ha perdurado es la polémica al tratar de explicar por qué no pudo seguir su amor.

Así que entre las versiones que surgieron, destacó la dicha por Martha Figueroa en su canal de YouTube, donde aseguró que Laura persiguió “como loca” a Lalo en un arranque, que fue la gota que derramó el vaso.

Es por eso que Laura Flores podría demandar a Martha Figueroa, y así lo dijo ante la prensa: “No es tan a la ligera. No tengo nada que decir. Si yo meto la pata, tengo que corregirlo”.

“Sí me estoy asesorando legalmente. Me entristece cuando la gente no tiene escrúpulos”, confirmó la actriz.

“Hay un límite que se rebasó y yo no puedo hablar del tema porque ya está en manos de un abogado. Todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto. Es una acusación muy seria y no está bien”.

¿Qué dijo Martha Figueroa?

En su canal de YouTube, la periodista dijo algo que le contó una persona muy cercana a la pareja:

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, (sino) de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”,

Tras las declaraciones de Laura Flores sobre la posible demanda, Martha decidió decir: “Me hago responsable de lo que dije porque sé por qué lo dije. Laura puede hacer lo que quiera”, dijo Figueroa en el programa Hoy.

Luego del escándalo, Laura Flores publicará nuevo sencillo

La vivencia con Lalo Salazar provocó que Laura Flores se inspirara para grabar una nueva canción, o al menos eso parecería, y la publicará este 11 de julio.

Sin embargo, Laura insiste en que escribió el tema en 2022, pero “no faltará quien diga que la escribí hace una semana”. La canción se llama “Hoy toca perder”.