Laura Bozzo desnudó su corazón y reveló sus mayores secretos y traumas: ‘Mi vida se destruyó en ese momento’

Laura Bozzo es la octava eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars, en esta oportunidad, la presentadora de TV estuvo en conexión con sus excompañeros del reality por medio de una entrevista exclusiva de Telemundo que le permitió a la exjugadora abrir su corazón y desnudar sus más íntimos recuerdos de su infancia y de su vida.

Llamada ‘Tú por Tú’, la entrevista de Laura Bozzo por Laura Bozzo fue vista por todos los televidentes y los integrantes de La Casa de los Famosos All-Stars. En ella, la presentadora habla de un momento muy privado que vivió cuando era niña donde un médico se sobrepasó físicamente con ella y la dejó marcada para siempre, asimismo, recordó el momento que más se arrepiente de su vida donde su hija fue la víctima.

¿Laura Bozzo fue abusada sexualmente?

Laura Bozzo reveló que nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos, su abuelo el rey de la pesca y su papá un gran ingeniero. La presentadora confesó que siempre los prefirió a ellos sobre cualquiera de las mujeres de la casa.

Laura Bozzo se definió como una mujer sensible, dominada por el corazón y una sobreviniente de la que se sabe poco porque nunca ha querido mostrar su dolor ante la gente, esto dio pie para revelar su más íntimo secreto que deja ver a la luz un posible caso de abuso sexual en su infancia.

‘A los 10 años cuando fue un médico a chequearte, y tú no sabías exactamente qué era lo que te estaba chequeando. Dabas gritos y no querías que el médico te tocara; sin embargo, ése médico te tocó de una manera que no era la adecuada’, expresó Laura Bozzo con la voz entrecortada y a punto de llorar.

‘Era esa sensación espantosa que tú viviste, fue horrible… tú te creías culpable’, manifestó la presentadora luego de haber relatado en tercera persona su experiencia de abuso. Luego agregó: ‘Yo soy Laura, la defensora de las mujeres, la guerrera, la que siempre le ha ido bien, la que siempre le ayuda a la gente, la que siempre le soluciona la vida la gente, pero ella nunca subo solucionar su propia vida, soy un fracaso’.

Luego de confesar que de niña sufrió mucho bullying por ser ‘rara y diferente’. La presentadora aseguró que si hay algo que la caracteriza, luego de la sensibilidad por el dolor de las mujeres, es la valentía de decidir y su determinación.

Fue ahí donde recordó el día que tuvo que elegir entre quedarse en Perú o irse a Miami, teniendo a su hija Alejandra llorando y arrastrándose para que se fueran, pero, pese al dolor, eligió quedarse en Perú. ‘Preferiste eso que a tu propia hija, Laura, eso es algo que no te perdono. Nunca debí quedarme, mi vida se destruyó en ese momento’, afirmó Laura Bozzo en Laura por Laura de La Casa de los Famosos All-Stars.