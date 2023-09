Laura Bozzo balconea a Belinda por una supuesta deuda de 60 mil dólares en joyas

Laura Bozzo asegura que Belinda tiene una deuda pendiente con una joyera de Perú

Belinda fue balconeada por Laura Bozzo, quien reveló en el programa ‘Hoy’ que la cantante tiene una supuesta deuda de 60 mil dólares con una famosa joyera de Perú.

La presentadora, mejor conocida como “Señorita Laura”, se dijo “preocupada por un problema que tengo, Belinda que es mi reina adorada la amo, viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo”, comenzó a platicar con el reportero.

Sin embargo, “yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”, explicó Laura Bozzo.

¿Laura Bozzo pagará la supuesta deuda de Belinda?

Laura Bozzo aseguró que no ha entablado comunicación con Belinda. “Yo no he hablado con mi princesa, que la amo, sino con un asistente de ella, Christian, y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona”, platicó.

“No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionará porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan. Y estoy segura de que ella no tiene ni la menor idea de lo que está pasando”, agregó preocupada.

“A mí es a la que me están cobrando ahora, porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”, hizo hincapié la conductora de televisión.

Belinda pide que dejen de inventar cosas sobre su vida privada

Hace unos días, Belinda decidió escribirle a un reportero de espectáculos para aclararle que no tenía novio y tampoco había recibido un lujoso carro como regalo de cumpleaños, tal como lo comentó el joven en un programa de radio. “Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso.

Por favor, no digan más cosas que no son. Te pido, por favor, de la manera más educada, que dejes de inventar que me regalan coches y regalos, no tengo novio y ningún hombre me regaló un coche”, decía el mensaje de la intérprete de ‘Bella traición’.

“No sé por qué tienen que decir cosas de que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo me compro mis cosas y nadie me está dando nada. Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso. Por favor, no digan más cosas que no son, se los pido”, finalizó Belinda.