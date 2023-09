Las 3 cualidades que debe tener un hombre, según Sugey Ábrego

Sugey Ábrego revela los requisitos que debe cumplir un hombre para conquistar su corazón

Sugey Ábrego abrió su corazón en la más reciente edición de la revista TVyNovelas. La actriz, que recientemente celebró 25 años de trayectoria artística, se dijo abierta al amor, siempre y cuando el hombre que esté interesado en conocerla cumpla con tres cualidades importantes.

“Yo estoy abierta al amor, pero sí sé que tendrá que ser un hombre muy inteligente, maduro y con una gran seguridad de tener a una mujer con la capacidad de elección y libertad, por eso los romances no me duran más de tres meses, porque sí me he dado oportunidades, pero veo banderas rojas y me toca huir”, platicó la actriz de telenovelas como ‘Enamorándome de Ramón’, ‘La vecina’ y ‘De que te quiero, te quiero’, entre otras producciones de Televisa.

Recordemos que la también conductora de televisión, dio el salto a las plataformas de contenido para adultos, por lo que su próxima pareja también deberá respetar esta nueva faceta.

“Mis plataformas eróticas o sensuales fueron un ejercicio perfecto para poder levantarme, para poder amarme, para poder decirme cómo me veo y cómo me siento, y eso de manera implícita trajo gran admiración de muchos hombres, que obviamente fortalecieron esa imagen sensual en mí, esta imagen de mujer bella, sabrosa, sin ser talla cero, y obviamente a mí me halaga muchísimo”, dijo Sugey.

“Le doy miedo a los hombres”, Sugey Ábrego

Incluso, “puedo decir que Sugey Abrego le da miedo a los hombres; sí es difícil acercarse a mí, no porque yo sea difícil, sino porque la imagen de Sugey es muy fuerte, una mujer sensual, independiente económicamente, libre... Es difícil que un hombre tenga la iniciativa, y es algo con lo que tengo que lidiar; en estos tiempos es complicado encontrar una persona madura que pueda aceptar todas estas facetas de mi vida en las que he evolucionado”, aseguró la querida actriz.

Mientras llega el hombre que cumpla con todos los requisitos de Sugey, “estoy soltera porque el romance en estos momentos de mi vida no es una prioridad, ya que todo ese tiempo lo he dedicado a mí”, compartió la intérprete.