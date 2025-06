La triste revelación de Cecilia Galliano tras la muerte de su madre: ‘Nos dejó muy marcados’

Cecilia Galliano no pudo despedirse de su madre, Doña Martha, tras su repentina muerte ocurrida el pasado 4 de junio . Así lo reveló la actriz y conductora durante una rueda de prensa, donde compartió cómo fue enterarse de la dolorosa noticia.

Aunque logró viajar a Argentina para estar presente en el velorio, no alcanzó a darle el último adiós al ser más importante de su vida.

“Me era muy difícil decidir si venía o no, porque no es un proceso fácil, no es algo que esperábamos. Pero, como bien dice mi papá, me acompaña desde donde esté. Así que muy bien... y trataré de hacer las sonrisas que más pueda (...) Ella fue la estructura de toda esta familia, entonces nos dejó muy marcados a todos, estoy tratando de entender, yo lo único que sé es que tengo el pecho siempre apretado”, declaró a los medios durante la presentación de la obra “Brujas”.

¿Por qué Cecilia Galliano no pudo despedirse?

En declaraciones anteriores, Cecilia confesó: “Yo no sé cómo se maneja esto, nunca tuve una despedida”.

La también presentadora, quien no participará en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México , envió un mensaje de aliento a quienes atraviesan un duelo similar: “Confíen, no estamos solos”, expresó conmovida.

Cecilia Galliano perdió a su mamá el pasado 4 de junio. (Instagram @ceci_galliano)

Pese al doloroso momento, Galliano continuará con la gira de “Brujas”, a la cual dedicará cada función a la memoria de su madre.

¿Qué dijo Cecilia Galliano al anunciar la muerte de su mamá?

La noticia del fallecimiento de Doña Martha fue compartida por Cecilia en el pódcast “Mate con piquete”, donde abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Doña Martha “lo era todo” para Cecilia: su inspiración, su fuerza y su guía en los momentos más duros. En una entrevista anterior para Sale el Sol, Galliano ya había confesado que temía todos los días no volver a verla .

La actriz solía visitar a su madre cada diciembre para pasar juntas las fiestas en familia, pero este año será muy diferente y difícil de afrontar.

