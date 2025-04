La inesperada confesión de Cazzu sobre la maternidad y su hija, Inti: los fans no lo pueden creer

Cazzu sorprendió a todos al abrir su corazón como nunca antes sobre la maternidad en una entrevista con VOGUE México, donde reveló que no esperaba enamorarse tanto de esta etapa de su vida. ‘No pensé que con todos mis ideales y todo lo que había visto por ahí, iba a llegar a ese punto donde me parecería tan romántica la maternidad y tan preciosa’, confesó, dejando sin palabras a sus seguidores que no esperaban una declaración tan íntima.

Lejos de la visión crítica y racional con la que antes analizaba el rol de madre en un contexto social adverso, la artista reveló que su experiencia fue radicalmente distinta gracias a los privilegios que pudo tener al momento de convertirse en mamá. ‘Yo he sido muy suertuda en el momento en el que a mí me tocó ser mamá’, remarcó la expareja de Christian Nodal, visibilizando también las desigualdades que atraviesan muchas mujeres.

Cazzu confesó cómo la maternidad influenció su carrera artística Instagram

Para la trapera argentina, la llegada de Inti reorganizó su mundo interior y también su forma de crear. ‘Siento que miro todo con un filtro de cosas que me sensibilizan mucho más, cosas a las que soy más intolerante, cosas que veo y antes no veía’, explicó. Esa sensibilidad renovada también la llevó a pensar en su audiencia desde otro lugar: ‘Me di cuenta de que mucha gente de mi público podría ser mamá, y nunca lo había pensado’.

Más allá de esta forma actual de pensar, Cazzu confesó también que en sus planes no estaba tener a Inti y así lo expresó: ‘No, en verdad no. Venía con la idea de ser mamá bastante moderna para la Argentina, donde está muy poco idealizada y muy poco romantizada la maternidad’.

Cazzu y su hija Inti Nodal en un día especial Instagram

Linaje tiene gira confirmada: la sorpresa que nadie se esperaba

Justo en el mismo día en que lanzó Linaje, su nuevo disco, Cazzu soltó la bomba: habrá gira. '¡Sí, espérenme, obvio! Ténganme paciencia que nos vamos a ver las caritas’, aseguró con entusiasmo.

Aunque todavía no hay fechas confirmadas, los fans de Cazzu ya están contando los días, de hecho, su nuevo álbum ya le está dando la vuelta al mundo.