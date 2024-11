La hija de Marco Antonio Solís reveló que decidió renunciar a su apellido por una poderosa razón

Marco Antonio Solís, además de ser uno de los cantantes mexicanos más destacados, se caracteriza también por ser un devoto padre de familia. Así lo comprueban las múltiples apariciones que protagoniza junto a su esposa e hijas, al igual que el apoyo que les da en cada uno de sus proyectos, como lo hizo con Mar al momento de que decidió incursionar en la música.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención sobre este lanzamiento, es la negativa que una de las integrantes de los Solís mostró al momento de elegir un nombre artístico, pues terminó deslindándose de la identidad que su árbol genealógico le otorga.

Mar, la hija de Marco Antonio Solís explicó por qué no usa el apellido de sus padres

La polémica noche de los Kids Choice Awards 2024 convocó a diversos personajes de la industria musical, entre las que destacó la presencia de Mar Solís. Ahí, en una charla con diversos medios y retomada por el canal de Edén Dorantes, la joven se dio la oportunidad de hablar de diversos temas, incluyendo la curiosidad que ha despertado el hecho de que quiera evitar presentarse con el apellido de su padre, una decisión que lleva tiempo poniendo en práctica y ha desatado opiniones divididas.

“Sí, de hecho no uso mi apellido. Los que van a verme, solo ven ‘Mar’ en el cartel. Cuando me presento, siempre es ‘Mar’ y me gusta porque creo que es muy importante saber que estoy forjando mi propio camino, que realmente me estoy ganando el respeto del público a través de lo que estoy haciendo y no por otras razones”, explicó la joven artista.

La hija de Marco Antonio Solís explicó por qué no quiere usar el apellido de su padre Instagram

Con el fin de evitar malos entendidos, Mar mencionó que se siente profundamente feliz por sus raíces, algo que constantemente demuestra en redes sociales, al compartir diversos instantes que pasa junto a su progenitor. “Es un gran orgullo para mí ser Solís obviamente, pero creo que es muy importante que me conozcan por quien soy”, concluyó.

¿Quién es Mar, la hija de Marco Antonio Solís?

Marla Solís Salas, concocida simplemente como “Mar”, es la hija menor en el matrimonio de Marco Antonio Solís y Cristian Salas. Gracias a que creció rodeada del mundo artístico, decidió apostar por seguir los pasos de su famoso padre y convertirse en cantante, iniciando con el lanzamiento de diversos sencillos, enfocados principalmente en una mezcla del ranchero y pop.

Actualmente, tiene 21 años y, a la par de su faceta musical, se ha encargado de forjar una importante comunidad en línea; para muestra, su perfil en Instagram cuenta con 251 mil seguidores y se transformó en un canal oficial para compartir detalles de su carrera y vida personal. El último tema que estrenó llevó por nombre “No te vas”.