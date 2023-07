La frase que Talina Fernández no quería escuchar al enfermar de cáncer porque la hacía pedazos

En 2004, Talina Fernández era ya una figura emblemática de la televisión y había cosechado éxitos como el haber sido conductora fundadora del porgrama Hoy.

Aún no sucedía la trágica muerte de su hija Mariana Levy (que falleció un año después) y su perspectiva de la vida, la felicidad y el más allá estaban muy claros.

En una entrevista publicada en ese 2004 por la revista TeleGuía, Talina fue presentada así:

“Como ninguna figura femenina en la historia del espectáculo en México, Talina Fernández ha sabido llevar cada una de las imágenes de su vida en armonía con su pensamiento y su corazón. Siempre querida y respetada; locutora de radio, conductora de televisión, actriz de teatro, madre, abuela, consejera, mujer de temperamento que se abre caminos y a su paso nos deja con la gran bendición de la alegría y con sus lecciones que llegarán a nosotros ¡hasta adentro!”.

La enfermedad de Talina Fernández

Talina Fernández, de acuerdo con el testimonio de su hijo Coco Levy, tuvo un deterioro muy rápido en su cuerpo luego de que se le detectara una leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer en la sangre.

El sitio American Cancer Society señala: “Debido a que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad de la médula ósea, no se clasifica como la mayoría de los cánceres. El pronóstico de una persona con CML depende de la fase de la enfermedad, así como otros factores, como la edad del paciente, los recuentos sanguíneos y si el bazo está agrandado”.

En el caso de Talina, pasó solamente un mes desde que le fue detectada hasta su muerte ocurrida ayer 28 de junio.

La frase que hacía pedazos a Talina Fernández

En aquella entrevista de 2004, Talina habló de casi todos los aspectos de su vida. Fue en estas preguntas en las que, sin saber que padecería un tipo de cáncer, habló sobre lo que odiaba que le dijeran a los que sufren esta enfermedad.

¿Qué es el éxito?

El éxito es haber vivido de mi trabajo sin pisar a nadie, sin engañar a nadie. Amando a todo el mundo. El éxito es también seguir creyendo en la gente por más veces que te engañen.

¿Qué es el dolor?

¿Cómo he enfrentado el dolor? Llorándolo, berreándolo, pateándolo, rezando, yendo para adentro, meditando... El dolor es algo que te llega, que viene de afuera y no puedes evitar totalmente

Una frase que te haga pedazos

El clásico "¡Te lo dije!”. Y el: "¡Échale ganas!” Te toca escucharlo por ejemplo cuando alguien tiene cáncer, lo van a visitar al hospital y le dicen 'échale ganas'; es una frase ¡para matarlos!

Su encuentro con Dios

Si llegara al cielo ¿qué le gustaría que le dijera Dios?

“¡Te estaba esperando!, ¿por qué tardaste?’ Digo, que sepa quién soy cuando llegue —aunque seguro ya va a saber toditos mis pecados— y ya que me reciba: ¡La taza de café que me tomaría con Dios!, esa no sería descafeinada y desde luego iría acompañada de un cigarro, uy, qué hermoso: ¡la plática con Dios! Me gustaría que me dijera que puedo tomar todo el café que quiera, fumarme todos los cigarros y comerme todas las garnachas del cielo, porque allá nada hace daño; todo está bien y esas garnachas seguro que están buenísimas y no suben el colesterol!...