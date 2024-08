La eliminación de Sabine Moussier de la Casa de los Famosos México dejó varios memes: ¡aquí los más divertidos!

‘La Casa de los Famosos México 2024’ presentó a su quinto participante eliminado del reality show. Tras una intensa gala llena de emociones, Sabine Moussier fue la elegida por el público para salir, perdiendo así la oportunidad de ganar los 4 millones de pesos del premio.

Los nominados de la semana en ‘LCDLMF’ fueron:

Mario Bezares

Arath de la Torre

Gala Montes

Sabine Moussier (eliminada)

Sian Chiong (salvado)

La eliminación de Sabine provocó una gran variedad de reacciones en las redes sociales, donde el nombre de la actriz se posicionó en la cima, no solo por su salida, sino también por sus declaraciones al despedirse de sus compañeros en televisión.

¿Qué dijo Sabine Moussier al ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’?

“Fue un honor. Se me parte el alma, pero también rebosa de emoción. No tienen idea de la tranquilidad que se siente estando aquí afuera. Yo no quiero entrarle a los ‘cocolazos’ porque vienen muy duros. Respétense, no luchen como pirañas. Los amo mucho de verdad. Y ‘una flor no puede florecer en un pantano’, me lo acaban de decir. Y voy con mis flores, a donde sí puedo florecer junto con ellas”, dijo Sabine Moussier.

Mira el video de la eliminación en ‘LCDLFM’ del domingo 25 de agosto:

Aunque las palabras de Sabine Moussier conmovieron a muchos fans, otros aprovecharon para compartir memes sobre las reacciones y los mejores momentos de la noche.

Algunos comentarios decían: “Sabine jugó con ética y principios, y aun así el público la expulsó. Hoy eso ya no se valora. Es un juego, y el rating y los patrocinadores tienen la batuta”, “Sabine Moussier se escondió porque pensó que se había salvado, y ni la puerta le abrieron. Pónganle la canción que dice: ‘se te borró la sonrisa’”, y “¿Cómo que la villana de México se la pasa llorando por todo?”.