La dura historia de Liliana Regueiro, otra de las mujeres captadas por el clan de Sergio Andrade

La bioserie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” no sólo nos mostró la versión de la cantante, también le dio voz a otras víctimas del llamado “Clan Trevi-Andrade”, entre ellas a la bailarina Liliana Regueiro

Ponerse en la piel de la joven argentina no fue fácil para Luisa Galindo, quien en más de una ocasión ha reconocido el enorme reto que significó para ella este controvertido proyecto que tuvo un gran éxito tanto en televisión abierta como en streaming.

LUISA GALINDO Y LAS LECCIONES QUE LE DEJÓ LILIANA REGUEIRO

Fue en una reciente charla con Infobae México que Luisa Galindo detalló cuáles fueron los aspectos más importantes que consideró para darle voz a Liliana Regueiro, ya que como ella misma aseguró, la lucha por la justicia no termina con la bioserie:

“Como actriz me quedo con el orgullo y la responsabilidad eterna de interpretar un personaje tan importante y que tenía la necesidad de contar su verdad. En general con su vida y con el proyecto, la lucha no termina acá, no es contar la historia y ya”, aseguró.

Luisa Galindo estudió comunicación, y en cuanto a su carrera en el mundo de la actuación, la hemos visto en películas, series y hasta obras de teatro como “Cómo Sobrevivir Soltero”, “La Reina Soy Yo”, “La Piloto 2", “José José El Príncipe” y “Merry Textmas”.

LILIANA REGUEIRO, LA BAILARINA QUE SUFRIÓ UN INFIERNO CON EL “CLAN TREVI-ANDRADE”

Liliana Regueiro es una figura clave dentro del llamado “Clan Trevi-Andrade”. Desde muy joven, la argentina se dedicó a la danza, lo que la llevó a unirse a Sergio Andrade para formar parte del equipo de bailarines de Gloria Trevi .

De acuerdo con el testimonio de Regueiro, Mary Boquitas fue quien la invitó a ser parte de las bailarinas que acompañaban a Gloria Trevi en sus conciertos, algo que fue tomado por la joven como una gran oportunidad en un principio.

Sin embargo, en poco tiempo Regueiro también fue víctima, presuntamente, de varios abusos tanto físicos como psicológicos por parte de Sergio Andrade, algo que quedó de manifiesto en varios capítulos de “Ellas soy yo”.