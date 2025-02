La Casa de los Famosos All Stars: así fue la Prueba del Líder que le dio la inmunidad a Julia Gama

Ya vi el video de la prueba del líder y Rey se apendejó, porque a diferencia de Julia, él no abrió todos los candados con combinación.



Y la elección de Julia para escoger a Dania me pareció estratégica. Qué bien por ambas.



PD. Julia no es la villana, es Rolexka. #LCDLFAllStars pic.twitter.com/Il86KeaZqK