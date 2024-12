Globos de Oro nomina a Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz una década después de “Nosotros los Nobles”

Una de las películas que más han marcado la historia del cine mexicano es “Nosotros los Nobles”, cuyo elenco ha brillado por mérito propio desde entonces, como Karla Sofía Gascón, quien es nominada a los Globos de Oro 2025 como Mejor Actriz.

La española Karla Sofía Gascón recibe la distinción por su trabajo en el filme “Emilia Pérez” de Jacques Audiard para Netflix.

Karla comparte nominación con Cynthia Erivo (Wicked), Amy Adams (Nightbitch), Mikey Madison (Anora), Zendaya (Challengers) y Demi Moore (La Sustancia). En la edición 82 de los Globos de Oro, a inicios de 2025, se conocerán los resultados finales.

Resalta el trabajo de Karla Sofía Gascón, quien hace poco tiempo vimos participando en la edición mexicana de MasterChef Celebrity.

Pero desde 2013, el trabajo de Karla en “Nosotros los Nobles” es uno de los más recordados por el público mexicano. En aquella época no había hecho su transición, y era conocida como Carlos Gascón, e interpretó a “Peter Pintado” (originario de Cholula, Puebla).

En “Nosotros los Nobles”, Karla compartió créditos con Luis Gerardo Méndez, Karla Souza, Juan Pablo Gil y el fallecido Gonzalo Vega.

Pero desde que se dio a conocer como una mujer trans, Karla Sofía ha recibido insultos en redes sociales, que ella no duda en responder para defenderse. Se trató de una verdad que supo desde que era niña.

“Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años, lo que pasa que no había tenido la oportunidad de hacerlo, en mi época, en los años 70, era una dictadura, no había posibilidades, no había tampoco nivel médico para poder hacerlo”, aseguró a “Ventaneando”.