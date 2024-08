Karla de la Cuesta lanza libro sobre 11 testimonios de 11 víctimas de Sergio Andrade: El aterrador relato

Karla de la Cuesta, quien fue una de las víctimas de Sergio Andrade asegura que "¡ha llegado el momento de traer Todo a la luz! ".

En exclusiva, la hoy activista y abogada habla de este libro que saldrá al mercado el 20 de agosto.

“26 años después de la primera denuncia oficial pude reunir las piezas de mil kilos de documentos del expediente que refleja la radiografía del caso más cruel y vergonzoso del medio artístico hasta ahora conocido y que México dejó en la oscuridad... Ha sido un camino muy largo y difícil porque la mentira y la impunidad predominaron todos estos años y eso es justamente lo que estamos buscando tirar...”, explicó Karla sobre esta publicación que incluye el testimonio de 11 mujeres que fueron afectadas por el mediático “grupo coercitivo”.

“Ha sido un trabajo exhaustivo para que no hubiera duda sobre lo que 11 víctimas dijeron delante de la autoridad ministerial y judicial; porque la autoridad decidió que no había pruebas y a la única persona que le dio sentencia (a Sergio Andrade) fue la menor que pudo…”, subrayó.

“SON CASOS DE TREMENDA ESCLAVITUD, TORTURA, ABUSO Y EXPLOTACIÓN”

Karla de la Cuesta es una de las tres hermanas que estuvieron por más de cinco años sufriendo los abusos de Sergio Andrade, con él procreó a su hija Valentina, hoy de 24 años de edad. Para ella, remover el infierno que vivió y que marcó su vida ha sido catártico, pero ha valido la pena.

“Fue muy difícil porque, en primer lugar, llevo 12 años como activista y eso me ha dado los elementos de ver a través de los casos de otras personas situaciones que yo misma viví y que tuve que entender porque estamos hablando de trata de personas; en segundo lugar, me volví abogada y eso me dio las herramientas jurídicas para entender más a profundidad; y en tercer lugar, fueron seis años estudiando el expediente, porque mil kilos es muchísimo para pode hacer resúmenes, mapas mentales y diferentes tipos de diagramas para poner las piezas en orden y mostrar lo que se trató de ocultar de manera inaudita por parte de la autoridad y de los medios de comunicación, porque la realidad es que hemos sido silenciadas”.

De acuerdo con Karla, “las 11 víctimas dieron su testimonio en el juicio y la autoridad tenía la obligación de convertirlos en denuncias formales y no lo hizo; sus testimonios se han minimizado y se han tomado como: ‘mira estas chavas, las que algún día hablaron’, y no, son casos de tremenda esclavitud, tortura, abuso y explotación que la autoridad judicial decidió simplemente hacer caso omiso”.

“LA ESCLAVITUD NO PREESCRIBE, SE PUEDE REABRIR LOS 11 CASOS DE LAS 11 VÍCTIMAS”

Ante la injusticia, Karla de la Cuesta explicó que han llevado su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, “donde estamos solicitando que también pueda pasar a la Corte y que el Estado mexicano entregue cuentas de por qué hizo esas sentencias tan vergonzosas”, ya que Sergio Andrade “hizo dos (sentencias) absolutorias y una de solamente siete años y por eso estamos pidiendo cuentas”.

Su intención es clara: “estamos buscando justicia y que se aclaren las cosas, además de una disculpa pública del Estado mexicano por esas sentencias y por, supuesto, que se tomen nuevas medidas”.

Karla de la Cuesta explicó a este medio que, incluso, podría reabrirse el caso en contra de Sergio Andrade. “Por supuesto, porque la esclavitud no preescribe, es un crimen delesa humanidad, entonces, se puede reabrir absolutamente los 11 casos de las 11 víctimas”.

Sobre la supuesta muerte de Sergio Andrade, Karla fue muy puntual: “No me cabe duda de que debe estar protegido por personas que no quieren que aparezca. Este tipo de noticias que se difunden no son más que para ocultar que todo estono salga a la luz, y que lo que se salga sea la confusión sobre si el señor está vivo o muerto”.

Para Karla es momento de que todo salga a la luz. “Hoy nadie nos puede seguir callando como lo han hecho hasta hoy. Han sido muchos años de aguantar que nos pasen encima una y otra vez las personas, los medios y la sociedady creo que es hora de que eso cambie”.

Karla de la Cuesta ha tenido siempre el respaldo de su hija y ahora, durante el proceso de este trabajo, no fue la excepción: “Ella está muy bien, es una creadora de contenido muy exitosa, es muy fuerte y muy valiente, ella ha sido uno de mis principales motores, conoció partes del expediente y junto con mi esposo son lo que más me han impulsado”, concluyó.