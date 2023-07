¿Por qué se divorciaron Juan Osorio y Niurka, los papás de Emilio de ‘La casa de los famosos México’?

Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, está actualmente participando en el reality show “La casa de los famosos México”, convirtiéndose en uno de los integrantes favoritos por los fans de este programa.

Uno de los momentos que más conmovió a los seguidores de “ La casa de los famosos México ” fue cuando le mostraron una foto a Emilio Osorio con su novia, Karol Sevilla, algo que lo conmovió hasta las lágrimas; pues a pesar de que se separaron en 2022, Emilio confesó a sus compañeros del reality que ambos se siguen viendo, por lo que la llama del amor continúa encendida.

Tanto Niurka como Juan Osorio han apoyado a su hijo durante su estadía en “La casa de los famosos México”, e incluso la vedette destacó el maduro comportamiento de su hijo, uno de los miembros más jóvenes del reality, con 20 años.

NIURKA Y JUAN OSORIO, ¿POR QUÉ SE DIVORCIARON LOS PAPÁS DE EMILIO?

Juan Osorio y Niurka Marcos fueron una de las parejas consentidas de la farándula; sin embargo, luego de cinco años de relación decidieron divorciarse. El matrimonio sólo tuvo un hijo: Emilio Osorio. Y a pesar de que se soltaron bastantes rumores sobre esta mediática separación en su momento, fue el propio productor de televisión quien decidió aclararlo todo: ¿Por qué se divorciaron?

“Un día dijo: ‘ya no me sirves’ y por eso me retiré de su vida, porque me dijo que ya no sirvo”

¿Recuerdas a Bobby Larios? Desde el 2003, comenzó a rumorarse que Niurka le había sido infiel a Juan Osorio con el bailarín; incluso llegó a decirse que Emilio era en realidad hijo del tapatío; sin embargo, esta versión fue desmentida por el productor de televisión, quien insistió en la postgala de “La casa de los famosos México” sobre este tema: Niurka no lo dejó ni le fue infiel.

Entonces, ¿por que se divorciaron Niurka y Juan Osorio? En un capítulo de “Historias engarzadas”, la propia cubana habló del tema y fue clara: nunca estuvo enamorada de Juan Osorio.

De acuerdo con la vedette, simplemente estaba impresionada por sus modales de caballero y por cómo la aceptó con sus hijos, sentimiento que confundió con amor. Por otra parte, hubo un asunto muy serio que acabó por fragmentar la relación: la adicción a las drogas que él tenía. Una frase de Juan Osorio fue determinante para ella.

“Si pudiera meterme en alguien sería en Juan Osorio porque es importante para mí, porque él es el padre de mi hijo. Porque un día dijo: ‘ya no me sirves’ y por eso me retiré de su vida, porque me dijo que ya no sirvo”, recordó Niurka en la entrevista.