Horóscopos semanales del 31 de julio al 6 de agosto de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Lo mejor que puedes hacer es no hablar de más ni meterte en chismes ni habladurías que podrían afectarte seriamente; recuerda que en boca cerrada no entran moscas. Vienen nuevas etapas laborales o en negocios que te darán mucha alegría porque vendrán acompañadas de dinero y otros beneficios. Cuida tu relación, está en la tablita.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 8

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

La inseguridad no te llevará a ningún lado, sólo estará saboteando todos tus planes y te quedarás ahí atorado sin obtener nada; piensa que todo en la vida es un riesgo que vale la pena vivirlo, así que quita tus miedos y ve por eso que quieres, claro, también pon a trabajar tu instinto, que te ayudará mucho.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 17

Diego Schoening es Leo, nació el 5 de agosto de 1969.

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

No dejes de prepararte, de estudiar y seguir aprendiendo, eso te dará las armas para llegar a ese puesto o lugar que quieres laboralmente y, por ende, vendrá más ganancia económica. Cuida mucho de no andar presumiendo lo que tienes, recuerda que no a todos les dará gusto y las envidias siempre están. Revisa tus gastos, están superando tus ganancias.

DÍA: VIERNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 3

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Momento de aislarte de personas tóxicas y llenas de traumas que sólo están contaminando tu camino y pueden empezar a dañar tu autoestima; eso no lo puedes permitir jamás, aléjate. Cuidado con tus finanzas y en manos de quién pones tu dinero, no confíes, recuerda que no todos piensan como tú y te pueden engañar.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 10

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

No te confundas con esa persona que te sientes tan atraída(o), sólo quiere una amistad y tú ya hasta te quieres casar; pon los pies en la tierra y sé realista antes de que terminen de romperte el corazón. En temas laborales llegarán buenas noticias; estará más pesado, pero podrás con el paquete y demostrarás de lo que estás hecho. Cuida tu salud, la espalda y columna te darán lata estos días.

DÍA: DOMINGO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 23

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Regresa esa persona a tu vida con más amor y pasión, ahora sí vendrá a demostrarte que te ama, así que toma una decisión, porque tampoco tienes mucho tiempo, la vida se va muy rápido. Cuídate de las energías negativas, hay una persona que está empeñada en desearte cosas negativas, no soporta que te vaya bien, Protégete, una vela de ruda te ayudará a alejar las malas vibras.

DÍA: LUNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 2

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

El destino te pondrá en otro lugar y no habrá opción, así que lo mejor es dejarte llevar por el universo; tú flojita(o) y cooperando, que te irá mejor y eso te ayudará a salir del estancamiento que llevas arrastrando desde hace un rato, ya lo verás. Te olvidas de tu familia y la gente que te quiere y que en su momento te apoyó; no caigas en ser malagradecido.

DÍA: SÁBADO

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 8

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

La abundancia regresa a tu vida, ahora sí podrás dormir mejor y tu economía mejorará para pagar esas deudas que traes arrastrando. En el amor sabes muy bien que no te conviene regresar con alguien de tu pasado, las cosas seguirán igual o peor; recuerda que atrás, ni para agarrar impulso, así que ya lo sabes, lo mejor es seguir adelante y cumplir tus nuevas metas.

DÍA: MARTES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 44

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Días de dar gracias por todo lo obtenido, no olvides que antes de pedir hay que agradecer; no te quejes, que menos llegará lo que deseas. No te detengas, sigue adelante y verás. Te liberas de deudas y de esos malos negocios que no te dejaron nada bueno; las cadenas de las deudas son creadas por ti y no por nadie más. Que no te dé pena expresarle tus sentimientos a esa persona, verás que tendrás buena respuesta.

DÍA: JUEVES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 7

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Debes ser imparcial, no te metas en problemas con nadie y no se te ocurra andar defendiendo a nadie, porque saldrás perdiendo; hay veces que debemos dejar que los demás se defiendan por sí mismos. Son momentos de crear, de crecer, de innovar en temas laborales o de negocio; no debes sentarte a esperar a que te lleguen las oportunidades, hay que salir a buscarlas.

DÍA: LUNES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 67

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Se sabe que los escorpiones no perdonan fácilmente, guardan el rencor por mucho tiempo, pero estos días tendrás que trabajar con esos sentimientos y soltar todo lo negativo que acaba contigo; nunca se sabe cuándo dejarás de ver a alguien, tal vez mañana ya no esté y el remordimiento no te dejará en paz. Buenas noticias de dinero inesperado, disfrútalo.

DÍA: MARTES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 39