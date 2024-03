Héctor “N” manda mensaje a través de un Instagram live desde el Reclusorio Oriente. ¡VIDEO!

Condenado a más de trece años de prisión por los delitos de supuesto abuso y corrupción de menores en contra de su propia hija Alexa, el actor Héctor “N”, mandó un mensaje a las personas que creen en su inocencia.

Desde el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, lugar donde paga condena, Héctor “N” se conectó en un instagram live que hizo su hija Daniela Parra y aprovechó en unos segundos de dar las gracias por el respaldo que ha recibido a lo largo de su proceso legal.

Daniela, ganadora de la última edición de “Las estrellas bailan en HOY”, expresó que todo se trataba de una “sorpresa con mucho amor” y en muestra de gratitud ante la receptividad que tuvo en la venta de garaje que hizo para recaudar fondos para su padre.

“Hola a todos desde el Reclusorio Oriente los saluda Héctor… No encuentro las palabras para agradecerles a todos… que crean en mí, que nos apoyen. No hay palabras que existan para poderles agradecer de todo corazón… justamente por todos ustedes es que me mantengo de pie y me mantengo fuerte porque hoy mismo reitero y lo mantengo, con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer que se vea culpable”, dijo.

En la corta transmisión, Héctor señalado de los delitos por su hija Alexa y la madre de ella, Ginny, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de Verónica Castro y Maryfer Centeno.

“Yo aquí me mantengo fuerte y nada ni nadie, por más que pretendan, por más que quieren tumbarme y debilitarme; hoy menos que antes”, expresó Héctor en el en vivo.