Guty Carrera hizo una insólita petición tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos 4', ¿qué dijo?

Se consideraba uno de los líderes del Cuarto Agua y culpó a Cuarto Tierra de su salida

Guty Carrera fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’ en la gala de este lunes 18 de marzo. Así, el modelo peruano se convirtió en el octavo en salir del reality de Telemundo; sin embargo, antes de su despedida, pudo hacerle una insólita petición a Cristina Porta, con quien se mantuvo hasta el último minuto.

Los nominados de la semana fueron:



Alfredo Adame.

Rodrigo Romeh (Salvado).

Alana Lliteras.

La Bronca.

Cristina Porta.

Guty Carrera.

Finalmente, fue el peruano quien tuvo la menor cantidad de votos del público. Fue así como miró a Porta, le dio un abrazo y le dijo en voz baja: “Felicidades. Diles que no pierdan su esencia, que sean felices. No te olvides de decirles, porfa, y no cambies tu esencia tampoco”.

Carrera le pidió un favor a Cristina y le dijo: “Desenmascara a todos, ¿ok?”.

¿A qué crees que se refiera Guty con esta declaración? Cabe señalar que esta semana estuvo llena de sorpresas en ‘LCDLF 4’, pues presentaron a 4 nuevos habitantes tras la renuncia de Thalí García, Gregorio Pernía y Carlos ‘El Cañón’:

Paulo Quevedo.

Geraldine Bazán.

Patricia Corcino.

Serrath.

Guty Carrera se despide de LCDLF 4

Tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos 4’, Guty Carrera explicó que su salida se debió a “brechas muy grandes” entre los cuartos de los participantes y cómo hubo una estrategia del cuarto Tierra para que fuera el eliminado.

También desmintió que hubiera una relación entre él y Alana Lliteras: “Es una relación de amistad muy bonita, la estaba conociendo. Me parece una chica guapísima, por supuesto, pero si el día de mañana, como lo platicamos en algún momento, decidimos dar un paso más, será afuera (de la casa)”.

Para despedirse, Carrera dijo que se va contento de su participación en el reality.

