Galilea Montijo no quiere quedarse con las ganas y planea convertirse en mamá a los 50 años

Galilea Montijo se dio una nueva oportunidad en el amor y ahora no pierde la ocasión de gritar su amor por Isaac Moreno, su nueva pareja, a los cuatro vientos; de hecho le ha ido tan bien, que hasta quiere convertirse en mamá de nuevo.

La conductora de Hoy inició el Año Nuevo con un romántico viaje en Bali, Indonesia, al lado de Isaac Moreno como una forma original de darle la bienvenida a un 2024 que la famosa ya ha comenzado a planear, y es que al parecer uno de sus propósitos es... ¡volver a convertirse en mamá!

Así es: a pesar de que Galilea Montijo ya tiene un hijo biológico de 11 años y dos adoptados simbólicamente, la presentadora reveló que se quedó con ganas de una niña, por lo que hará todo lo posible por conseguir ser mamá de nueva cuenta.

¿Galilea Montijo considera adoptar o contratar un vientre de alquiler? Estos fueron los impactantes planes de la conductora para este 2024.

GALILEA MONTIJO QUIERE UNA NIÑA, ¡Y ESTÁ DISPUESTA A TODO!

Fue en una charla con el programa Netas Divinas que se publicó hace apenas unas horas en YouTube que Galilea Montijo reveló que este 2024 tiene un propósito muy específico: buscar opciones para volver a convertirse en mamá.

“No me gustaría quedarme con las ganas de una niña”

La carismática conductora de Hoy aseguró en la emisión que, aunque ya tiene un hijo, siempre deseó una niña. Ahora, que su relación con Isaac Moreno está en su máximo punto, Gali determinó que no se quedará con las ganas y buscará tener una hija.

“Sí estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción, porque no me gustaría quedarme con las ganas de una niña”, reconoció Galilea en Netas Divinas.

Galilea Montijo también se mostró consciente de que, debido a que ya tiene 50 años de edad, no se puede hablar de un embarazo, aunque sí se mostró abierta a otras opciones como la adopción o incluso la gestación subrogada o “vientres de alquiler”.

Ante esto, todas las conductoras de Netas Divinas no dudaron en mostrarle su apoyo a Galilea Montijo, y le desearon suerte en su búsqueda por esa niña que tanto quiere.

LOS HIJOS DE GALILEA MONTIJO

Galilea Montijo sólo tiene un hijo biológico: Mateo, producto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias.

Sin embargo, antes de casarse con Galilea, Fernando Reina ya tenía otros dos hijos de su matrimonio anterior, los cuales fueron “adoptados” por la conductora de forma simbólica.

La conductora y su esposo se divorciaron hace unos meses; sin embargo, Galilea sostiene que tiene tres hijos: