Gala Montes comparó a Briggitte Bozzo con Adrián Marcelo en LCDLFM ¡y le puso este apodo!

Con la gran final cada vez más cerca en La Casa más Famosa de México , el ambiente se ha relajado bastante; sin embargo, las peleas y bromas de Gala Montes acabaron por desquiciar a Briggitte Bozzo, quien le puso un alto a la actriz de forma categórica.

Como te contamos en TVyNovelas, Briggi se convirtió en una de las principales defensoras de Adrián Marcelo; de hecho, sus ansias por obtener la aprobación del regio fueron tantas que fue considerada la nueva ‘pick me girl’ de La Casa de los Famosos México , detalle que Gala se encargó de recordarle con un terrible sobrenombre.

TE RECOMENDAMOS:

¿POR QUÉ LE DIJERON “ADRIANA MARCELA” A BRIGGITTE BOZZO EN LCDLFM?

Las cosas entre Briggitte Bozzo y Gala Montes se calentaron luego de que ambas protagonizaran una discusión en el baño de la casa que muy pronto llegó a un nuevo nivel cuando Montes dejó entrever a su compañera como una misógina.

“Estás loca, hablas y ni sabes ¿Quieres que sea así? Bueno, cállate Adrianita Marcelita”, explotó Gala luego de que la venezolana ventilara su presunto consumo de fármacos para dormir.

Como era de esperarse, Briggitte Bozzo no se quedó callada y dejó en claro que ella, a diferencia de Marcelo, no es una persona misógina: “Cállate, no me ofendas, yo no soy misógina, ¿qué te pasa?, a mí no me compares con estúpidos”, expresó “Brillitos” de lo más ofendida.

Al final, y luego de varias horas de intensa discusión, las actrices volvieron a amigarse; sin embargo, para nadie pasó desapercibida la dolorosa comparación de Gala Montes, ¿qué dices, estuvo bien que igualara a Briggitte Bozzo con Adrián Marcelo o no?