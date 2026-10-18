Frida Sofía reaparece para hablar sobre salud mental: “Todo va estar bien”

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se mantiene distanciada de su familia desde que acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso.

Su distanciamiento incluso fue con su madre, quien no creyó en la denuncia de Frida Sofía e hizo público que libraba una batalla por su salud mental.

Ahora, tras varios meses en silencio, la modelo y empresaria reactiva sus redes sociales con mensajes positivos pero crudos sobre la salud mental.

Aunque no son mensajes escritos por ella, sí parecen aludir directamente a lo que ha vivido en meses recientes.

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Los mensajes de Frida Sofía

Uno de esos mensajes dice:

“Este año me hizo mirar la vida con otros ojos. Mi salud mental fue puesta a prueba como nunca antes. Mi compresión del amor, la amistad y la familia cambió profundamente, y no creo que vuelva a ser el mismo después de todo lo vivido”.

El otro, creado junto a una imagen con Inteligencia Artificial, es mucho más optimista sobre la situación.