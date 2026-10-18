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Frida Sofía reaparece para hablar sobre salud mental: “Todo va estar bien”

Varios mensajes de publicados por Frida Sofía parecen aludir a la situación por la que atravesó debido al distanciamiento de su familia

Octubre 18, 2026 • 
Alejandro Flores
FRIDA SOFIA.jpg

Frida Sofía

Instagram

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se mantiene distanciada de su familia desde que acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso.

Su distanciamiento incluso fue con su madre, quien no creyó en la denuncia de Frida Sofía e hizo público que libraba una batalla por su salud mental.
Ahora, tras varios meses en silencio, la modelo y empresaria reactiva sus redes sociales con mensajes positivos pero crudos sobre la salud mental.
Aunque no son mensajes escritos por ella, sí parecen aludir directamente a lo que ha vivido en meses recientes.
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Los mensajes de Frida Sofía

Uno de esos mensajes dice:

“Este año me hizo mirar la vida con otros ojos. Mi salud mental fue puesta a prueba como nunca antes. Mi compresión del amor, la amistad y la familia cambió profundamente, y no creo que vuelva a ser el mismo después de todo lo vivido”.

El otro, creado junto a una imagen con Inteligencia Artificial, es mucho más optimista sobre la situación.

“Al final, sabes que vas a estar más que bien. Vas a volver a sentirte feliz, vas a volver a sentir alegría, vas a volver a bailar y vas a volver a sonreír. Vas a experimentar nuevas cosas y a conocer nuevas personas que jamás imaginaste. Puedes y VAS a estar bien. Incluso más de que crees”.

frida sofía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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