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Fotos exclusivas del rancho de Juan Gabriel en Florida, que vendió su hijo Iván y ahora vale 39 mdd

Cuando Juanga lo compró, estaba valuado en 2 millones de dólares

Octubre 22, 2026 • 
Alejandro Flores
juan gabriel rancho miami (3).jpg

El rancho, en 1999

Hemeroteca TVyNovelas / Los Dúo

La noticia de que el rancho que fue de Juan Gabriel en Florida ha salido nuevamente a la venta provocó se hizo viral por la curiosidad que generó esta propiedad.

¿Cuándo vivió ahí Juan Gabriel? ¿Cuánto le costó? ¿Quiénes eran sus vecinos? Todas esas preguntas se respondieron en las páginas de TVyNovelas de enero de 1999, cuando mostramos fotos aéreas de calle de este lujosísimo rancho.
La noticia de la venta de la propiedad sucedió este miércoles y se supo que vale 38.9 millones de dólares.
El sitio N+ de Univisión informó que esa cifra “la coloca entre las propiedades más costosas de Southwest Ranches, una localidad conocida por sus extensos terrenos y mansiones, al norte de Miami”.
De acuerdo con el Miami Herald, el precio supera el de la vivienda más cara que se ofrecía anteriormente en esa zona, anunciada por 22.5 millones de dólares, señala en la nota informativa de N+.
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El tamaño del negocio que representa esta venta se puede dimensionar si se toma en cuenta que Juan Gabriel pagó por ella unos 2 millones de dólares en 1999, de acuerdo con el texto que publicó TVyNovelas en aquella fecha y que ahora reproducimos.

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El lujosísimo rancho de Juan Gabriel

Juan Gabriel pasaba en parte de su tiempo en lo que podría ser un paraíso en la Tierra. Se trata de la residencia que el prolífico cantautor posee en el estado de Florida, Estados Unidos, y es una especie de rancho lujosísimo.
La mansión del intérprete de Amor Eterno se ubica en el área exclusiva de Fort Lauderdale, a una hora de Miami. Fue construida en 1974 y cuenta con nueve habitaciones, cancha de tenis, piscina, un lago artificial y está rodeado de la mejor vegetación entre árboles frutales y las más exóticas plantas.

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Así era el rancho

TVyNovelas

Se calcula que el valor de esta residencia asciende a 2 millones de dólares, alrededor de 20 millones de pesos. Las mansiones vecinas a la de Juan Gabriel también están valuadas en más de 1 millón de dólares y en su mayoría son ranchos ganaderos con caballos finísimos, vacas, aves exóticas y alguno que otro animal salvaje.

juan gabriel Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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