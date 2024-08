Ferka reveló cuál es el más oscuro secreto que guarda Christian Estrada, su expareja

En octubre de 2022, después de casi dos años de relación, Ferka y Christian Estrada anunciaron formalmente el fin de su relación. Desde entonces, mucho se ha dicho acerca de las razones que los llevaron a tomar esta decisión, especialmente porque se mostraban como una familia feliz junto al pequeño Leonel, su primer y único hijo.

Estos detalles no permanecieron en secreto mucho tiempo, ya que fue la propia Fernanda quien se encargó de compartir qué pasó entre ellos, después de que el bailarín tratara de arrebatarle a su bebé de manera ilegal. No obstante, siempre procuró no profundizar en aspectos que consideraba, no era su responsabilidad tocar, aunque hoy por hoy es un tema que ya no le incomoda, mucho menos de atestiguar el poco respeto con el que Estrada se dirige a ella, el cual la habría motivado a exponer uno de sus más grandes secretos, que curiosamente, estaría ligado con su ruptura.

¿Por qué terminaron Ferka y Christian Estrada?

Durante su reciente participación en el podcast “Hablemos de tal”, conducido por Alfredo Cantú, un conocido influencer de Monterrey que recientemente ganó popularidad gracias a la determinación con la que ha defendido a Karime Pindter de los ataques en LCDLFM, Ferka habló sobre los tormentosos momentos que pasó estando con Christian Estrada.

Entre estos dolorosos recuerdos, hizo mención a un secreto del actual jugador de “La Isla” y la relación que tiene con su mamá, a quien en más de una ocasión ha señalado como responsable de que la vida que estaban construyendo juntos llegara a su fin. Esto ya que de acuerdo con su versión, el punto quiebre de la historia fue cuando en el bautizo del pequeño Leonel, tuvo un altercado con su entonces suegra, el cual hizo enfurecer a Christian, quien creyó ciegamente en todo lo que le dijo e ignoró las explicaciones que Ferka trató de darle.

El impresionante secreto de Christian Estrada que Ferka se atrevió a revelar

De modo que desde su perspectiva, la mamá de Estrada ejerce un poder increíble sobre él, algo que resulta inquietante al considerar que se trata de un hombre adulto que debería ser capaz de tomar sus propias decisiones. Y es que aunque no es un secreto que el modelo es sumamente apegado a su familia, al parecer sí lo era este tipo de vínculo tan íntimo que tiene con su progenitora, el cual habría destruido todas las posibilidades de un futuro junto a Ferka.