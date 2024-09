Este es el tatuaje más especial de Irina Baeva: ¿qué significa y por qué está relacionado con Gabriel Soto?

Irina Baeva Aventurera El gordo y la flaca qué es lo que hará con el tatuaje que la une a Gabriel Soto, ¿se lo quitará?

Hace casi dos meses, el mundo de la farándula se sacudió hasta sus cimientos luego de que Gabriel Soto confirmara, a través de sus redes sociales, que su romance con Irina Baeva terminó, lo que dio lugar a toda clase de especulaciones sobre las causas del truene.

La ventilación de una supuesta infidelidad por parte de Soto y hasta una supuesta “ boda simbólica ” salieron a relucir en medio de todo este escándalo que ocasionó que Irina Baeva se alejara de todo, al menos por unos días; ahora, está más que dispuesta a demostrar su talento como actriz en la telenovela La historia de Juana.

Irina Baeva y Gabriel Soto tienen en la espalda un tatuaje igualito. FACEBOOK/INSTAGRAM

¿QUE SIGNIFICA EL TATUAJE QUE TIENE IRINA BAEVA EN LA ESPALDA?

En una charla reciente que Irina Baeva tuvo con el programa El gordo y la flaca, la famosa aceptó que todavía está en proceso de duelo por su ruptura con Gabriel Soto pero ya más en paz; incluso, detalló que por el momento no está pensando en un nuevo novio:

“Ese tatuaje es con México, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano”

“Mi corazón está muy tranquilo, creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación sentimental”, detalló la actriz, quien también habló del tatuaje que tiene en la espalda: un diseño exactamente igual al de Gabriel Soto .

¿Irina Baeva seguirá los pasos de Christian Nodal y se borrará el tatuaje con láser? La intérprete aseguró que no se quitará el diseño ya que éste tiene un significado especial, más allá de la historia de amor que vivió con Gabriel Soto : “Ay no, para nada (me lo voy a quitar)”, expresó

Para Baeva, su tatuaje es un diseño maya que representa a la unidad y que sirve para recordarle el gran amor que siente por México: “Ese tatuaje es con México, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano”, aseguró.