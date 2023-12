Este es el ‘inapropiado’ look de Altair Jarabo en la boda de Michelle Renaud que desató críticas

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron este fin de semana en una sorpresiva ceremonia que incluyó la presencia de varios famosos, como la actriz Altair Jarabo.

La inesperada boda de Michelle Renaud y Matías Novoa rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, y los internautas comenzaron a especular con la posibilidad de que la actriz estuviera embarazada debido a que muchos le vieron una “pancita” sospechosa en las fotos.

Además del posible embarazo de Michelle Renaud, otro tema que dio de qué hablar fue el atrevido look que lució Altair Jarabo, una de las actrices invitadas al enlace y que no dudó en publicar algunas fotos del evento en donde se le ve con un polémico vestido que no fue del agrado de todos.

Altair Jarabo se lució con un modelo transparente y en color nude. INSTAGRAM/altairjarabo

LE LLUEVEN CRÍTICAS A ALTAIR JARABO POR SU VESTIDO EN LA BODA DE MICHELLE RENAUD

Altair Jarabo no dudó en subir un reel a su cuenta oficial de Instagram con varias fotos de ella en la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa, acompañado de unas dulces palabras para los novios:

“Qué boda tan bonita! Estoy feliz de ver a mi adorada Michelle tan radiante, bella y feliz como merece al lado de Matías formando una familia tan especial para nosotros. Gracias a ambos por hacernos parte de este momento. Felicidades! Yo encantada con el mejor date de mi mundo Frederic ”, escribió la actriz.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el vestido de Altair. La prenda desató una lluvia de críticas en la caja de comentarios de Instagram debido a que, además de ser transparente, era de color nude, modelo que muchos internautas consideraron “inapropiado” para la ocasión especial que se estaba celebrando.

“Tenía que dejar brillar solo a la novia”, “Qué vestido tan inapropiado para una boda”, “Súper inapropiado para ir a una boda” y “Jamás debemos intentar opacar a la novia” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.