Daniela Romo habla de Tina Galindo, su mánager, y la entrevista se hace viral

¿Es cierto que Daniela Romo y Tina Galindo son pareja? es la pregunta que cientos de internautas comenzaron a hacerse tras una entrevista de hace siete meses, que apenas se hizo viral en TikTok, en la que la intérprete de ‘Yo no te pido la luna’ habló de la productora de teatro.

Durante un merecido homenaje en el programa ‘Hoy’ por sus más de 50 años de trayectoria, Daniela fue cuestionada por un reportero de Televisa Espectáculos sobre la salud de su amiga, quien recordemos que en 2020 estuvo delicada.

“Ella estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo, 44 años van a ser en este año. Hemos hecho todo en la vida juntas y es un ser más que importante para mí. Y pues estoy con ella y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es maravillosa persona; está muy bien, va muy bien y eso me tiene muy contenta”, compartió la también actriz de ‘El manantial’, ‘Alborada’ y ‘Sortilegio’, por mencionar algunas telenovelas.

“Lo que pasa es que ahora no puede andar de arriba para abajo como andábamos antes, pero eso no importa, es lo de menos, pero a veces sí me pasa que me siento en orfandad, sobre todo porque primero se fueron algunos amigos, luego se fue mi mamá y luego Tina tuvo su accidente… Tenerla cerca me alienta, el que ella me supervise mis cosas y que me diga qué hacer, como siempre ha sido, es la jefa (risas). La adoro con todo mi ser”, agregó Daniela sobre la exitosa productora de ‘Cabaret’, ‘Victor Victoria’, ‘Hello Dolly!’, y ‘Mamma Mia’, entre otras puestas en escena. video

De hecho, la entrevista se viralizó porque una usuaria subió el clip asegurando que Daniela, de 64 años, había destapado sus referencias y reconocido públicamente a Tina como su pareja, pero lo cierto es que su relación es de artista y mánager.