Eleazar Gómez confiesa su gusto por las playas nudistas: Qué dijo

Unos cuantos kilos fueron los que perdió Eleazar Gómez para integrar el elenco de una serie de mitos y leyendas terroríficas que pronto disfrutar el público.

Más atlético, definido y con abdomen de lavadero se muestra el actor después de un riguroso régimen alimenticio que lo llevó a sus límites, sin embargo, ahora se propone recuperar la masa muscular para quitarse la ropa en el espectáculo Bandidos Experience que se estrenará el 18 de septiembre en la Ciudad de México.

“Hace tres semanas terminé un proyecto para el que me sometí a una dieta y bajé a 63 kilos, pero nos estamos recuperando, ya vamos por 73 y queremos subir un

poquito más para el show. Entonces diría que ya estoy en un 80 por ciento de mi contextura normal”, dice el artista en entrevista con TVyNovelas.

A sólo semanas de debutar en cartelera, el intérprete asegura que está dando el 100 para que la gente pase un rato agradable mientras él y sus compañeros hacen

coreografías al estilo Sólo para mujeres.

“Le estamos dando muy fuerte a los ensayos porque a veces, con los tiempos de todos, no podemos ensayar mucho, pero ya en estos días le vamos a dar duro para que el resultado final sea del agrado del público. Van a haber muchas sorpresas en el espectáculo, yo pienso

que es para todo tipo de público, o sea, cualquier persona lo puede ver, claro que van a haber cosas sexys, pero lo van a disfrutar”.

Para él, quedar en “paños menores” nunca ha sido un problema, pues considera que la desnudez también es una forma de hacer arte.

“Yo, desde hace mucho tiempo me quité los prejuicios en ese sentido, ha sido también como parte de la carrera, por supuesto que al principio intimida un poco estar frente al público sin ropa, pero es una experiencia que ya he vivido y la verdad es que se disfruta mucho también, es una parte del arte que también debemos disfrutar. En cine ya he hecho desnudos y con el público en vivo también, por eso te digo que es algo impresionante, algo que todo artista debe vivir en algún momento. Bueno, hablo por mí, no sé cómo lo vean mis compañeros”.

La gran prueba de fuego que ha enfrentado Eleazar para vencer el pudor ha sido visitar las playas nudistas.

“Yo he ido varias veces, no han sido muchas, pero si

unas cuantas veces, aquí en México, de hecho, no está lejos de aquí... Y bueno, fuera del país he estado en más ocasiones, me encantan”.

Al preguntarle qué tanta seguridad debe tener una persona para pasarse por esos lugares como Dios los

trajo el mundo, el histrión nos responde: “No creo que sea una cuestión de autoestima, más bien siento que debes estar en el modo, ¿a qué me refiero?, a que estén consientes que todos están exponiendo sus cuerpos tal como son, obviamente no estamos acostumbrados a estar desnudos en la playa, pero ya cuando lo haces una vez, despojarte de la ropa en una segunda ocasión será un problema menos grande de lo que pensabas”.

Ser joven y guapo le ha abierto algunas puertas en el medio, pero también lo han convertido en blanco de algunas propuestas indecorosas que ha sabido rechazar.

“No han sido muchas veces, pero por supuesto que algún tipo de propuesta siempre está, la persona que te dijera que no, mentiría, sea artista o no. Pero bueno, todo ha quedado ahí, siempre me he tomado eso a la ligera, no me lo tomo en serio”.

Y a pesar de que las tentaciones son fuertes, Gómez tiene presente lo aprendido en casa y no se ha dejado embaucar. “Si en algo estoy claro es que jamás vendería mi cuerpo. Pienso que la moral de todo individuo, de todo ser humano, reside en el siempre respetarte a ti mismo, en el siempre tener tu dignidad en alto, uno siempre debe tener claros sus valores, la educación, eso es lo que forja el carácter”.

Gozar con el consentimiento de su familia en cada paso que da es una ley de vida para el actor que ya invitó a sus personas más especiales a verlo como todo un

“bandido”.

“Por supuesto que mi mamá y mi hermana van al show, no se lo pueden perder, ellas estarán en primera fila. No me da pena, además, mi madre es ser humano más importante de mi vida, siempre me ha apoyado en mi carrera, en mis experiencias buenas y malas, siempre que estoy en algún proyecto necesito que ella se involucre, aunque sea viéndolo. A mí todos me han respaldado, nosotros somos siete hermanos, pero es una larga historia, ya luego nos sentamos y platicamos de eso (risas)”.

Más allá de esta nueva aventura en el escenario, Eleazar pretende cerrar el año con unos cuantos estrenos que le crean cierta ilusión.

“Estoy muy contento porque se viene una canción nueva, desde 333 que fue hace ya unos seis meses que se lanzó, vengo con otra rola, me encanta sacar música constantemente, ya casi se estrena en los cines de México una película que filmé en República Dominicana, he tenido un año repleto de mucho trabajo, tranquilo y contento”.