El novio de Gala Montes explotó contra Adrián Marcelo y le hizo una contundente advertencia

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes fue uno de los aspectos más llamativos de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, reality que los enfrentó en distintas ocasiones. Lejos de lo que podría pensarse, esta rivalidad no se quedó en el foro, sino que trascendió y a tres meses de que el programa terminó, ambos siguen enfrascándose en discusiones y polémicas, al grado de que el novio de la actriz ya tuvo que intervenir.

Icho Van, el novio de Gala Montes, arremetió contra Adrián Marcelo

Hace unos días, Gala Montes compartió con sus seguidores la noticia de que ya no es una mujer soltera, pues explicó que lleva un tiempo saliendo con Icho Van, su mánager. Esta primicia generó diversas reacciones, muchas de ellas negativas, ya que hubo quienes le cuestionaron a la artista su honestidad, en especial porque apenas hace unas semanas seguía alimentando el “Garime”, el shippeo que le hicieron con Karime Pindter.

Sin embargo, parece que esto va más en serio de lo que se cree y para muestra, la postura que el músico tomó ante el reciente ataque que Adrián Marcelo orquestó contra su pareja. Todo comenzó cuando el polémico youtuber comentó una foto de la actriz, en la que hizo referencia a su físico con un comentario bastante agresivo.

“No sé qué tienes más caida, la carrera o las chich*s”, escribió el conductor de “Hermanos de leche”, quien rápidamente fue refutado por Icho, con el fin de demostrarle que no tolerará ningún tipo de ofensa hacia su pareja.

“Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo”, respondió el integrante de “Jenny and The Mexicats”, posteriormente, añadió una fuerte advertencia, pues lo retó a decirle estas cosas de frente y cuestionó su valor. “A ver si me lo vienes a decir tú solito, a la cara”, escribió Van.

Novio de Gala Montes la defiende de los ataques de Adrián Marcelo pic.twitter.com/KGye1MPXLz — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 30, 2024

¿Qué dijo Adrián Marcelo a los reclamos del novio de Gala Montes?

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido a los reproches de Icho Van ni ha hecho nuevos comentarios sobre Gala Montes. En su lugar, el comediante prefirió seguir compartiendo detalles de sus nuevos proyectos y reposteando los mensajes de apoyo de sus seguidores, sobre todo de aquellos que siguieron junto a él aún después de los escándalos que protagonizó en “La Casa de los Famosos México”.