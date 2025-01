El hijo de Karla Luna se quebró al recordar a la conductora con un emotivo homenaje que emocionó a las redes: VIDEO

La muerte de Karla Luna es una de las noticias que mayor dolor ha generado en el mundo del espectáculo durante los últimos años. Esto debido a que la presentadora era sumamente querida por el público, además de que se sabía que era una madre excepcional de sus cuatro hijos, quienes a pesar de que tuvieron que seguir adelante sin su compañía, todavía la mantienen en su memoria, como el conmovedor homenaje que Rubén Luna le dedicó, con el que hizo emocionar a los internautas, al mismo tiempo que reveló que para el joven no fue nada fácil asimilar que ya no contaría más con la presencia física de su madre.

Rubén Luna, el hijo de Karla Luna, la homenajeó con un emotivo VIDEO

Los primeros días del 2025 trajeron consigo el estreno de “Debí tirar más fotos”, el nuevo álbum de Bad Bunny, que en cuestión de días logró apoderarse de las redes sociales gracias a que varias de sus canciones se viralizaron e inspiraron diversos trends. Uno de ellos utilizando la melodía “DTMF”, dando vida a grabaciones hechas con los recuerdos más entrañables de internautas que han perdido a un familiar, como es el caso de Rubén, uno de los hijos de Karla Luna.

A través de su cuenta de TikTok, el joven posteó una grabación en la que recopiló parte de las mejores fotos que aún conserva con su mamá, demostrando que sin importar cuánto tiempo pase, siempre seguirá añorando su presencia. A lo largo de este clip, se les ve abrazados en distintas épocas, de los años en los que la “lavandera” todavía no tenía cáncer, hasta los momentos en los que su salud ya se estaba deteriorando.

#mom ♬ sonido original - Jhey :) @legalmenterubenluna conforme vamos creciendo la edad va cobrando sus facturas y al llegar la vejez con ella perdemos la lucidez de la juventud, hay quienes no recuerdan ni quienes son y hay otros que por azares del destino no llegan a viejos.. la vida es un regalo y la salud un privilegio, cuantos no darían todo por seguir con nosotros, disfruten de los suyos, aprovechen cada momento que tengan al máximo y agradezcan cada día por un despertar más. ❤️‍🩹. #Dtmf

Todo esto mientras se replicaban frases como “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, “Debí de darte más besos y abrazos las veces que pude”, incluidas en el material del artista. Asimismo, escribió una breve reflexión sobre la importancia de vivir el presente. “Conforme vamos creciendo, la edad va cobrando sus facturas y al llegar la vejez, con ella perdemos la lucidez de la juventud. Hay quienes no recuerdan ni quienes son y hay otros que por azares del destino, no llegan a viejos. La vida es un regalo y la salud es un privilegio, cuántos no darían todo por seguir con nosotros. Disfruten de los suyos, aprovechen cada momento que tengan al máximo y agradezcan cada día por un despertar más”, apuntó.

En cuestión de horas, este especial homenaje a Karla Luna se viralizó y los comentarios se llenaron de mensajes de condolencias para Rubén Luna, resaltándole lo valioso que es que nunca deje fuera de sus pensamientos a la mujer que le dio la vida.

¿Cuántos hijos tuvo Karla Luna?

La conductora regia fue madre de cuatro hijos: Estephany, Rubén, Nina y Sara. Los dos primeros fueron concebidos durante su juventud con un hombre del que se desconocen mayores detalles debido a que no era una personalidad pública. Años después, le dio la bienvenida a dos niñas, fruto de su matrimonio con Américo Garza.

Tras la muerte de Karla Luna, su exesposo se quedó con la custodia de Nina y Sara, a quienes actualmente cría junto a Karla Panini, su esposa, quien cabe recordar, inicialmente era la mejor amiga de la también comediante y fue la tercera en discordia de su relación, hecho que se volvió un escándalo y durante años la ha hecho ser considerada entre “las figuras menos queridas de México” por haber traicionado su confianza.