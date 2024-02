El día que Gustavo Adolfo Ferrer recordó cómo era trabajar con Chabelo: ‘Nos enseñó muchísimo’

Luego de que este lunes se confirmara la muerte del locutor Gustavo Adolfo Ferrer

Gustavo Adolfo Ferrer siempre expresó un gran aprecio por Chabelo, con quien trabajó a lo largo de más de 15 años: entre ambos comunicadores surgió una relación de amistad muy especial de la que el locutor tabasqueño siempre habló.

El locutor tabasqueño nunca perdió la oportunidad de hablar sobre su relación con Chabelo, y son varias las entrevistas que se pueden encontrar en YouTube y otras plataformas de redes sociales. Resalta en especial una charla que Gustavo Adolfo Ferrer tuvo con Román de la Cruz.

En la entrevista, Gustavo Adolfo Ferrer habló sobre cómo comenzó a trabajar con Chabelo y hasta reveló la verdadera personalidad del conductor detrás de cámaras: esto fue lo que dijo.

¿CÓMO FUE TRABAJAR CON CHABELO? ESTO DIJO GUSTAVO ADOLFO FERRER

Gustavo Adolfo Ferrer reveló, como una curiosidad, que todo comenzó como un castigo: durante algún tiempo, Televisa lo puso a trabajar en el horario de la madrugada monitoreando el Canal 5.

“Nos enseñó muchísimas cosas, de la honestidad, del trabajo, del respeto para el público”

Por cosas del destino, en ese tiempo se estaba comenzando a grabar el piloto de lo que sería En familia con Chabelo, y como no había otro locutor disponible en ese horario, pasó a formar parte del programa.

“Entonces llegó este muchacho para decirme que el programa (En familia...) había quedado y que yo me había quedado como locutor”, recordó Adolfo Ferrer.

“Ahí me llevé 16 años trabajando, como lo he dicho en varias ocasiones, con este hermano mayor que nos enseñó muchísimas cosas, de la honestidad, del trabajo, del respeto para el público”, expresó el comunicador, quien no dudó en hablar sobre los aspectos positivos de Chabelo .

“Era un hombre muy profesional en el aspecto de trabajo. Y en el aspecto de amistad, era un amigo sencillo”

"Él tenía un sentido muy especial de tratar al niño, no como un adulto chiquito, ni como una persona sin capacidad de razonar. A veces las personas lo criticaban porque decían que era muy cruel con los niños, pero no era cruel, era auténtico con los niños”, aseguró el locutor, quien aceptó que Chabelo sí era estricto, pero también muy sencillo y un buen amigo.

“Xavier era estricto, tanto con el staff, con utilería, con los que se encargaban de los efectos, y claro con nosotros: los locutores y las edecanes. Era un hombre muy profesional en el aspecto de trabajo. Y en el aspecto de amistad, era un amigo tan sencillo, nos invitaba a su casa, comíamos en su casa”, rememoró Gustavo Adolfo Ferrer.

ASÍ FUE LA EMOTIVA DESPEDIDA DE GUSTAVO FERRER CUANDO CHABELO MURIÓ

Xavier López “Chabelo” murió el pasado 25 de marzo del 2023, causando una auténtica conmoción en el mundo de la televisión mexicana. Fue en este contexto que el locutor Gustavo Adolfo Ferrer no perdió la oportunidad de recordar a quien fuera su compañero de trabajo durante 16 años.

“Tú, Chabelo, eres eterno. Xavier trascendió porque siempre respetó y trató al niño como una persona”

“Tengo un hermano mayor que se me acaba de ir, Xavier López ‘Chabelo’, yo tengo para él el recuerdo más grato porque gracias a su presencia en la televisión yo fui dado a conocer en cierto sector social y lo recuerdo porque el día de hoy nos están dando la noticia de que Don Xavier López ‘Chabelo’ ya trascendió", expresó el locutor en aquella ocasión.

“Tú, Chabelo, eres eterno. Xavier trascendió porque siempre respetó y trató al niño como una persona, no como un adulto chiquito ni como un ser discapacitado, trató a un niño como debe de ser... Yo fui su locutor comercial durante 16 años. Lo recuerdo siempre; para mí, Xavier es mi hermano mayor” señaló.

