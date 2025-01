El desgarrador video de un famoso presentador antes de su trágica muerte: ‘Lo más probable es que muera antes’

Dolor y nostalgia en el mundo del entretenimiento internacional. Un reconocido especialista en antigüedades y ex presentador de la BBC murió de forma trágica tras sufrir un infarto y un derrame cerebral en octubre de 2024. Fue el inicio de su final anunciado.

Se trata del famoso Michael Baggott. La noticia de su muerte se dio a conocer el pasado el martes 28 de enero a través de un comunicado en redes sociales, donde su familia expresó su profundo dolor: “Fue un hijo, hermano, sobrino y tío muy amado, quien será extrañado de manera profunda”.

Murió Michael Baggott en octubre Instagram

Días antes de su partida, Michael Baggott había conmovido a sus seguidores con un video en Instagram donde, desde su cama de hospital, hizo una desgarradora reflexión sobre su futuro. “Lo más probable es que muera antes de Navidad”, dijo con franqueza, al tiempo que promocionaba su libro As Found: A Lifetime in Antiques.

Con humor irónico, sugirió que su obra podría convertirse en un objeto de colección tras su muerte: “Si fallezco pronto, su valor se disparará”.

Video de Michael Baggott antes de morir

El mensaje estremecedor de Michael Baggott

El video que publicó en diciembre reveló su frágil estado de salud y la gravedad de su situación. Con medicamentos recorriendo su cuerpo y un visible cansancio, Michael Baggott confesó a sus seguidores que no creía tener mucho tiempo de vida. “Aunque no lo sabía en ese momento, este libro representa literalmente una vida en antigüedades, porque creo que no me queda mucho más”, afirmó.

Semanas después, en otro video alarmante, aseguró estar “muriendo de sed”, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su situación no mejoró y su fallecimiento conmocionó al mundo del entretenimiento y las antigüedades.

Murió el experto en antigüedades Michael Baggott

¿Quién era Michael Baggott?

Michael Baggott se ganó un lugar en la televisión británica como experto en plata antigua y pequeñas piezas de colección. Fue una figura destacada del programa Flog It!, el cual la BBC canceló abruptamente en 2018. Desde entonces, se enfocó en su carrera como autor y especialista en subastas.

El mundo de las antigüedades pierde a uno de sus referentes, pero sus palabras finales quedarán grabadas en la memoria de quienes lo admiraban. “Quizás, si logro superar esta batalla, mi libro será un bestseller del Times. Pero como dije, lo más probable es que muera antes”, sentenció en su video, sin saber que su predicción se haría realidad.