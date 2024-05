El desgarrador mensaje con el que Martín Rodríguez, de La Adictiva, se despidió de su hija Alinha

La banda La Adictiva se vistió de luto con la muerte de la pequeña Alinha a los ocho años de edad

Fue a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales que La Adictiva confirmó el fallecimiento de la niña, quien había sido hospitalizada por un supuesto problema en el hígado, al tiempo que anunciaron que habría un trío de misas los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio por el eterno descanso de la menor.

“Nos unimos a la profunda pena que embarga a la familia de nuestro amigo y compañero Martín Rodríguez, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias”, escribió La Adictiva.

LAS TRISTES PALABRAS QUE MARTÍN RODRÍGUEZ LE DEDICÓ A SU HIJA ALINHA

Fue a través de la cuenta de Instagram @alinha_ro, creada por Martín Rodríguez y su esposa para difundir el estado de salud de la menor, que la pareja le dedicó unas enternecedoras palabras de despedida a su hija.

El desgarrador mensaje para Alinha no tardó en viralizarse en redes sociales debido a que en él, tanto Martín como su esposa le agradecieron por haberles regalado “los meses más bonitos de nuestra vidas”.

Además de agradecer el apoyo de aquellas personas que siempre estuvieron al pendiente de la salud de la pequeña, Martín Rodríguez escribió un pensamiento para expresar que, de una forma u otra, su hija siempre seguirá presente:

“No me he ido, sigo aquí a tu lado solo en diferente forma; búscame en tu corazón y ahí me encontrarás en el amor que siempre vivirá, en esos momentos en que te sientes solo búscame en tus pensamientos y ahí me encontrarás en esas dulces memorias que permanecen fuertes, búscame en el cielo y allá me verás, sonriendo hacia abajo desde el glorioso cielo de Dios”, se lee en el post.