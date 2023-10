Edwin García reaparece desde el hospital con un mensaje sobre su estado de salud

Edwin García está fuera de peligro tras el accidente automovilístico que sufrió

Edwin García reapareció desde el hospital con un mensaje sobre su estado de salud, luego de que el cantante sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera Atotonilco - Guadalajara.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Edwin publicó una foto con un mensaje sobre su recuperación. “Hemos recibido muchos mensajes de todos ustedes y quiero agradecerles por tanto cariño”, comenzó a decir el intérprete de regional mexicano.

Afortunadamente, “ya me dieron de alta y parece que salvo las fracturas todo bien, me disculpo por no contestar sus llamadas, pero la verdad no podía, estuvo duro el chin… Mil gracias por siempre estar ahí”, añadió.

Edwin García ya fue dado de alta Instagram

Edwin García, originario de La Piedad, Michoacán, sufrió el accidente cuando se dirigía al estudio de grabación para definir los últimos detalles de la colaboración que grabó con la Original Banda El Limón, canción que saldrá a la luz en dos semanas.

Edwin García perdió el control de su auto por las fuertes lluvias

“La madrugada de este miércoles el cantante Edwin García sufrió un fuerte accidente mientras transitaba por la carretera Atotonilco - Guadalajara, percance provocado por las fuertes lluvias las cuales hicieron que el vehículo en el que viajaba saliera de la carretera y volcara girando en varias ocasiones hasta impactar de frente en un montículo de piedras, el cantante fue trasladado para su atención médica y se reporta con lesiones pero fuera de peligro”, se dio a conocer en las redes oficiales del también conductor de televisión.