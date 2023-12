Eduardo Capetillo reveló la razón por la que subió 18 kilos tras dejar sus adicciones

Eduardo Capetillo atravesó por un duro proceso cuando decidió dejar sus adicciones, y en el camino, incluso tuvo un drástico aumento de peso que lo llevó a tener 18 kilos de más.

El actor y exTimbiriche se sinceró durante una entrevista que le ofreció al programa ¡Siéntese quien pueda!, revelando algunos detalles inéditos sobre la lucha que vivió cuando dejó de beber.

Eduardo Capetillo reconoció que tomó esta importante decisión luego de que se diera cuenta de los momentos importantes que se había perdido por su adicción , por lo que inició un tratamiento de desintoxicación que después le traería consecuencias.

EDUARDO CAPETILLO Y EL PROCESO DE DESINTOXICACIÓN QUE LO HIZO SUBIR 18 KILOS

Eduardo Capetillo no sólo vivió una larga lucha para dejar el alcohol y es que, después de superar esta adicción, otra le llegó: el medicamento que estaba tomando para la ansiedad.

“Bajaba y abría las latas de Lechera y me las comía a cucharadas”

Dejar las benzodiacepinas, aceptó el actor , le trajo terribles consecuencias a su salud, y es que cuando dejó de consumir estos medicamentos la ansiedad le hizo ingerir enormes cantidades de alimentos, sobre todo dulces:

“Yo llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas (...) me costó más trabajo quitarme las benzodiacepinas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad (...). Bajaba y abría las latas de Lechera y me las comía a cucharadas”, reveló Eduardo Capetillo en la entrevista, detallando que eso lo hizo subir 18 kilos de peso.

Sin embargo, ahora que ha superado todos estos obstáculos, Eduardo Capetillo aprendió una importante lección que aplica en su día a día:

“Empiezas a entender que la felicidad no está allá afuera, está acá adentro. Yo tengo que tener mucho cuidado con mis conductas adictivas”, concluyó el famoso.