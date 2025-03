Daniela Romo hace una pausa consigo misma como prioridad: “Quiero recuperarme física y emocionalmente”

Tras concluir con éxito Amor Amargo, la actriz se toma un respiro para enfocarse en su bienestar y asimilar la pérdida de dos grandes pilares en su vida.

Daniela Romo ha decidido vida a una imponente villana en Amor Amargo, la actriz concluye un ciclo que, aunque la llenó de satisfacciones, también la llevó a reflexionar sobre su salud y bienestar.

“Se acaba otra historia más, pero así son las historias, así es la vida misma. Lo que ocurre en nuestro terreno actoral y de creación tarda tiempo en construirse y de repente concluye, pero se logró tocar muchos corazones y eso me tiene feliz a mí y a todos los involucrados”, compartió la artista en entrevista exclusiva con TVyNovelas.

Tras meses de trabajo intenso, ahora Daniela concentrará su atención en ella misma.

“Tengo muchos planes, proyectos metidos en mi cabeza y en la cabeza de otros, pero ahora quiero recuperarme física y emocionalmente, hacer lo que tengo que hacer para seguir avanzando en mi camino y luego, cuando esté armada de nueva cuenta, aquí estaré”, expresó.

Aunque la actriz es reservada con su estado de salud, durante las grabaciones de Amor Amargo se le vio en algunas ocasiones en silla de ruedas, lo que generó especulaciones sobre su bienestar.

Pese a ello, Daniela mantuvo su enfoque en el trabajo, entregándose por completo a su personaje. “Una villana más en mi carrera, pero yo a lo que le tenía miedo era a poder hacerla diferente. Sin embargo, todo se dio para hacerla distinta y eso me hace muy feliz, me hace sentir agradecida no sólo con Pedro Ortíz (productor), sino con todo el equipo de escritores que lograron recrear bien a los personajes y enriquecerlos, para luego nosotros, con los directores, llenarlos de nuestra personalidad”.

Ahora, lejos de los reflectores, Romo hace una reflexión sobre la importancia de detenerse a cuidar el cuerpo y el alma.

“Lo más importante ahora soy yo, porque uno siempre, por los sueños, por los proyectos, por las aventuras, por los retos, quiere estar allí, pero debes darte cuenta de que también tienes que cuidarte y procurarte, porque si no, no tienes ese instrumento con el que puedes hacer bien las cosas”.

La pausa en su carrera también llega en un momento de duelo. En los últimos años, Daniela ha enfrentado la muerte de personas muy cercanas, entre ellas su madre y su gran amiga Tina Galindo, productora teatral y empresaria, quien falleció en diciembre de 2023. Ambas fueron fundamentales en su vida y su partida la ha llevado a una profunda introspección. “Mi mamá y Tina fueron los dos grandes pilares de mi vida, entonces para mí ha sido muy difícil (su ausencia), pero tengo que salir adelante porque tengo que honrar lo que ellas me regalaron en la vida, porque me regalaron muchas cosas y yo tengo que honrar lo que ellas han sido para mí, así que tengo que continuar”.

Daniela Romo ha enfrentado duras pérdidas recientemente.

Para la actriz, la pérdida es también una enseñanza de fortaleza. “Sabes que eres fuerte hasta que te toca ser fuerte”. Y en su caso, esa fortaleza ha sido forjada desde la infancia. “Toda mi vida me ha hecho ser fuerte. Yo crecí en un matriarcado y eso me hizo aprender de mujeres fuertes, desde mi abuela, mi nana, mi mamá y demás familiares. Yo me hice en un matriarcado y me hice fuerte gracias a las mujeres que me rodearon. Soy el vivo ejemplo de las mujeres que me criaron”.

A pesar del dolor, Daniela Romo sigue adelante con esperanza y agradecimiento. Sabe que su carrera ha dejado una huella en el público y eso la impulsa a seguir.

“Me conmueve mucho, pero significa que he pasado largo tiempo de mi vida entregando lo que soy y que hay una respuesta del público. Lo agradezco inmensamente y es una motivación para mí, para seguir adelante; por ello me quiero cuidar. Nuestras pérdidas son irreparables y también te hacen reflexionar en que debes tener calma porque hay muchas personas que siguen esperando más de ti”, concluyó.