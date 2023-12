Daniela Parra aceptó que Rafa Nieves ‘está guapo’, ¡hasta su novio se puso celoso!

Daniela Parra no tuvo empacho en confesarle a sus seguidores que su novio sí se puso celoso de su pareja de baile, Rafa Nieves, durante su paso por el reality show Las estrellas bailan en Hoy.

Este 15 de diciembre, Daniela Parra y Rafa Nieves se coronaron como los ganadores de la edición 2023 del popular reality show Las estrellas bailan en Hoy. A lo largo de su participación en el programa, la pareja conquistó a la audiencia con la química que demostró tener en la pista, lo que le generó un gran número de seguidores.

Para celebrar este triunfo, Daniela Parra organizó un video en vivo para agradecer el apoyo de sus fans y contar cómo le había ido en el reality show. Fue durante esta serie de revelaciones que la joven aceptó que su pareja, Rafa Nieves, es una persona atractiva, e incluso esto le acarreó problemas con su novio por ese motivo.

DANIELA PARRA ACEPTA QUE SU NOVIO SÍ SE PUSO CELOSO DE RAFA NIEVES

En el live que Daniela Parra hizo en su cuenta oficial de Instagram, la joven detalló a sus seguidores algunos de los planes que tiene a futuro para este 2024, al tiempo que no descartó seguir en la televisión, como muchas personas se lo han pedido.

“No era algo que me ocupara mucho la mente, pero sí me llegué a dar cuenta en más de una ocasión que tenía celillos”

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los fans de Daniela Parra fueron las declaraciones de la joven sobre Rafa Nieves, su pareja en Las estrellas bailan en Hoy, y es que de acuerdo con la influencer, su novio sí llegó a sentirse celoso del actor:

“Sí estaba guapo el Rafa, ni modo. Qué se la va a hacer”, confesó Daniela Parra, quien matizó su declaración asegurando que su novio también tiene lo suyo y, como el mismo joven lo aceptó, lograron superar esto gracias a la confianza mutua: