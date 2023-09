Daniel Bisogno explota contra ‘Chisme no Like’ y defiende a Andrea Legarreta, ‘son una basura’

Hace unos días, en el programa “Chisme No Like” se soltó el rumor que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron por culpa de Mónica Noguera, lo que le valió fuertes críticas a los conductores: Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Fue en su edición del pasado 6 de septiembre que “Chisme No Like” dio a conocer una información delicada que involucró directamente a Mónica Noguera con Erik Rubín. La conductora no se quedó callada y negó estos señalamientos de forma contundente:

“No... ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto... Erik es mi amigo, pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando (un gimnasio), sus nenas están en Commando, nos vemos”.

Otra persona que reaccionó a este chisme con indignación fue Andrea Legarreta, quien no dudó en defender “con uñas y dientes” a Mónica Noguera:

“Mónica no se merece que la pongan en un sitio que no le corresponde, estos señores (Javier Ceriani y Elisa Beristain), desde que dimos esta información de nosotros como pareja, han dicho de todo, primero deben ponerse de acuerdo porque su credibilidad está por los suelos”, aseguró.

DANIEL BISOGNO ARREMETE CONTRA “CHISME NO LIKE” Y PIDE QUE LOS CONDUCTORES SEAN ENCARCELADOS

En “Ventaneando” tampoco se quedaron callados, y los conductores de este popular programa vespertino emitieron fuertes críticas contra Javier Ceriani y Elisa Beristain, de “Chisme no Like”. Daniel Bisogno, de hecho, fue más allá y consideró que los youtubers merecían la cárcel:

“No puedes tener esa clase de cerdos dándoles permiso de poder decir lo que quieran sin ningún sustento, levantando falsos”

“Inventar cualquier clase de cosa... Esa gente debería de estar en la cárcel, gente que se atreve a mentir de esa manera y a levantar un falso sin ningún respaldo ni nada, no debería de estar ni al aire ni en YouTube ni nada”, declaró Bisogno.

Pati Chapoy apoyó a su compañero, asegurando asimismo que ni Andrea Legarreta ni Erik Rubín merecían pasar por una situación tan desagradable. Daniel Bisogno incluso llegó al extremo de llamar “cerdos” a los youtubers: