¿Cuánto deben pagar de multa Julión Álvarez y Alfredo Olivas por cantar corridos en Chihuahua?

En medio de la canción, los artistas dijeron que no querían ser “irrespetuosos”, ¿qué les pasará?

Julión Álvarez y Alfredo Olivas interrumpieron su concierto el sábado debido a un pequeño, pero costoso desliz: cantaron un narcocorrido en un lugar prohibido. Ahora, la pareja de cantantes tendría que pagar una millonaria cantidad como multa.

Así fue el momento en el que Julión Álvarez y Alfredo Olivas cantaron corridos en Chihuahua

El espectáculo tuvo lugar el pasado 16 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, como parte de su gira de conciertos ‘Prófugos del Anexo’. Ambos “olvidaron” la ley que prohíbe la interpretación de corridos sobre el narcotráfico y entonaron la canción ‘El Malo de Culiacán’ ante unos 40 mil fans.

A mitad de la canción, Julión y Alfredo se detuvieron y expresaron con asombro: “Espérenme poquito. Oigan, saben qué. Somos borrachos, pero no irrespetuosos. Entonces, y de verdad lo decimos, y con mucho respeto, pero no nos acordábamos de que aquí no podíamos cantar corridos”, dijo Álvarez y luego continuaron el show con otras canciones libres de polémicas.

En Chihuahua, hay una ley en el Reglamento Municipal de Espectáculos que impide a artistas hacer apología del delito o la violencia contra las mujeres, tanto en música como en videos e imágenes, según el artículo 34 del Reglamento de Justicia Cívica del Ayuntamiento.

A pesar de que Julión pidió disculpas “públicas” poniendo como excusa que se les “había ido el rollo”, están conscientes de que podrían pagar una multa por una fuerte cantidad de dinero. ¿De cuánto estamos hablando?

Esto cuesta la multa por cantar corridos en Chihuahua

La multa que podrían pagar Julión Álvarez y Alfredo Olivas por haber cantado corridos en Chihuahua asciende a unos 705 mil 705 pesos, solo como primer pago de una garantía.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez han tendio un rotundo éxito con su gira en conjunto. (Instagram @lospasosdejulion)

Sin embargo, según explicó Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, al medio local ‘La Opción de Chihuahua’, todavía se está analizando si habrá una multa o no para los cantantes, pues “es la primera vez en la capital que infringe la normativa”.

El reglamento establece que el depósito no se devolverá y, además, tendrán una multa, esto en caso de que ambos interpretarán dichas canciones, lo cual ocurrió.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades de Chihuahua, así como los cantantes, no se han pronunciado al respecto.

