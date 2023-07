Claudia Martín ya habló de boda con Hugo Catalán y este es su plan a futuro

Tras cinco meses de haberse divorciado del productor Andrés Tovar, en enero de 2022, Claudia Martín confirmó su noviazgo con el actor Hugo Catalán, quien fue su compañero en la telenovela ‘Los ricos también lloran’.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, los actores comenzaron a compartir fotografías de sus viajes alrededor del mundo y además, aparecían juntos en algunos eventos como alfombras rojas.

Recientemente, la actriz declaró que ya habló de boda con el apuesto actor de ‘El Juego de las Llaves’, pues ambos tienen planes a futuro; sin embargo, ahora las cosas pintan diferente.

En un encuentro con la prensa, la protagonista de ‘Sin tu mirada’, producción de Ignacio Sada, se sinceró sobre cómo sería su boda con Catalán: “Lo hemos platicado, pero en realidad no soy de tanta gente y tanto show. La verdad es que soy como más cercana, todo más íntimo y si en algún momento ocurriera, sería como con muy poquita gente y muy pocos seres queridos”.

De hecho, “estoy a favor de la unión libre… creo que también es una forma de conocerte más y encontrar una buena dinámica con tu pareja”, platicó Martín sobre el hecho de vivir al lado de su pareja sin casarse.

Claudia Martín y Hugo Catalán derraman miel

“Claudia es una persona maravillosa en todos los sentidos. Es muy divertida, muy sencilla, para nada es una mujer que haya perdido el piso, en lo absoluto; todo lo contrario, es super aterrizada, centrada, con muchas ansias de seguir aprendiendo, esos intereses en común que tenemos, mismos que no tienen nada que ver con la actuación”, declaró Hugo Catalán en entrevista con TVyNovelas, hace tiempo.

“Me siento libre, como que, yo llego y le digo: ‘Esto soy, soy quien soy’, y él dice: ‘Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante’. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable. Me impulsa, y eso para mí es mágico”, comentó Claudia Martín en una entrevista concedida en días pasados al programa televisivo Despierta América.

“Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy”, agregó la actriz.